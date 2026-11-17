В одещ съдебномедицински експерт направи сензационното твърдение, че Джефри Епстийн вероятно е бил убит от друг човек и не е починал вследствие на самоубийство.

Д-р Майкъл Фрийман, който е прекарал цяла година в щателно проучване на пълното досие от аутопсията на осъдения сексуален престъпник, предоставено му от брата на Епстийн, заяви, че нараняванията на Епстийн „не се обясняват със самоубийство чрез обесване“.

Той аргументира тезата си с това, че някои от следите могат да бъдат обяснени единствено с „удушаване при убийство“.

Фрийман представи своите констатации в понеделник в Мидъл Темпъл, юридическо общество в Лондон, като обясни, че нараняванията по тялото на Епстийн предполагат, че е имало борба, което противоречи на заключенията на съдебния лекар, съобщи „Ню Йорк Таймс“, цитиран от The New York Post.

Фрийман, който свидетелства срещу полицая от Минеаполис Дерек Шовин по време на процеса му за убийството на Джордж Флойд, изтъкна, че над линията на примката се виждат „следи от нокти“, синина в основата на врата и дълбока, прясно кървяща рана в мускула на лявото рамо.

Всичко това, твърди той, сочи към убийство, а не към самоубийство. „Не мога да си представя сценарий, при който той сам да си е причинил целия спектър от наранявания, които има... освен ако самият Епстийн не е искал да инсценира самоубийството си като убийство“, каза Фрийман в интервю за Би Би Си.

„Вярвам, че доказателствата най-много съответстват на нападение, удушаване с примка отзад и най-вероятно използване на същата тази примка за окачване на тялото на двуетажното легло“, добавя той.

Службата на съдебния лекар на град Ню Йорк заяви, че застава зад решението си от 2019 г., според което Епстийн се е самоубил в килията си в затвора в Манхатън.

Теоретиците на конспирацията отдавна твърдят, че сексуалният престъпник е бил убит във федералния арест в Манхатън, за да бъде накаран да мълчи, след като беше арестуван по редица обвинения, които можеха да го изпратят в затвора за десетилетия.

Фрийман заяви, че неговите „нови доказателства“ произтичат от подробности за това как е било разположено тялото на Епстийн при откриването му и къде е била закрепена примката. Той твърди, че нараняванията, които биха се очаквали при обесване в такава позиция, не съответстват на тези по тялото на Епстийн.

Фрийман, който не е преглеждал тялото на живо и е виждал само снимки, също така заяви, че е видял най-важната част – формата и естеството на следата от примката. „Ако го погледнеш на живо, няма да изглежда по-различно, отколкото на над 30-те снимки, с които разполагаме. Това няма да промени нищо“, каза той.

Няколко разследвания досега не откриха доказателства за участие на друг човек.

Документи за Епстийн, публикувани през февруари, разкриха, че съдебният лекар от Ню Йорк, който е ръководил аутопсията на Джефри Епстийн, първоначално се е поколебал да определи смъртта му като самоубийство поради огромния обществен интерес към случая.

Федерални документи разкриха, че д-р Кристин Роман е казала на разследващите: „беше съвсем ясно“, че става дума за самоубийство, след като е прегледала тялото на опозорения финансист, според стенограма, включена в досиетата за Епстийн.

Съдебният лекар отбеляза, че в крайна сметка не ѝ е било позволено да разговаря със служителите или да огледа килията на Епстийн, преди да вземе решението си, но въпреки това е била уверена в окончателното си заключение.

„Дори без разследване, въпреки че исках такова само заради естеството на случая, дори без разследване, от гледна точка на аутопсията този случай изглеждаше като съвсем ясно обесване“, каза тя.

Седмици преди да почине, Епстийн беше намерен почти в безсъзнание в килията си с наранявания по врата при инцидент, който беше третиран като първи опит за самоубийство.

До момента констатациите на Фрийман са отхвърлени от рецензираните научни списания.