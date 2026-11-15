Емануела пред Мон Дьо: Животът не е любовна песен

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„Животът не е любовна песен“ - с тази изповед попфолк звездата Емануела сваля маските в откровено интервю пред Мон Дьо. Изпълнителката признава, че стартът на кариерата ѝ е бил изграден върху изкуствени скандали и истории, които е трябвало да поддържа въпреки себе си, макар днес да си дава сметка колко чуждо ѝ е било всичко това.

Истинското лице на личния свят

Говорейки за миналото си, Емануела припомня началото на своя път, стартирал със заглавията около неосъществената ѝ сватба. Макар мъжът до нея тогава да не успява да присъства на празника заради катастрофа, днес тя го описва като невероятен човек и прекрасен баща на първото си дете, с когото са запазили отлични отношения.

Съвсем различен е отпечатъкът обаче от връзката ѝ с Мартин. Певицата споделя, че този последен съюз е бил компромисен, породен от тежкия момент, в който бащата на второто ѝ дете - Митко - я е подигравал и я накарал да се чувства зле със себе си. Въпреки признанията за изневери и болка, Емануела днес не пази злоба:

„Не тая лоши чувства към него. Напротив. Бих му пожелала да е много, много, много щастлив. Защото той вътре в него не е лош човек. Той е добряга“.

Самата тя определя себе си като изключително отдаден партньор:

„Когато съм с даден човек, аз съм само с него и правя всичко за него. Старая се да бъда перфектна домакиня, перфектна любовница, перфектна жена и на първо място - перфектна майка“.

В момента певицата споделя, че е сама и няма човек до себе си.

„Хората не искат обещания, искат да има наказани“

Във втората част на разговора Емануела рязко сменя темата към обществените проблеми и политиката. Тя е категорична, че българските закони са написани добре, но проблемът е, че не се спазват, докато управляващите се занимават с разпределение на бюджети.

Според нея обществото е жадно за справедливост и реални наказания за престъпленията, а обикновеният човек в България е напълно незащитен.

„Просто хората наистина искат да има наказани. Това е нещо, което наистина би променило обстановката в България“, заявява тя, изразявайки надежда държавата ни да започне да се движи в правилна посока.