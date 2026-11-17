Л идерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев за пореден път се появи с вратовръзка на пера, съобщават от формацията в официалната си страница във Facebook. Той избра аксесоара за заседанието на парламентарната бюджетна комисия, на което се разглеждат бюджетите за 2027 г.

Освен с характерната вратовръзка, Василев се появи и с кошница със закачен надпис „грижа“ - иронична препратка към правителствената инициатива „Кошница с грижа“.

Източник: БТА

В публикацията на „Продължаваме промяната“ в социалната мрежа са качени две снимки на бившия финансов министър от залата на комисията. От партията посочват, че най-интересните моменти от дебатите ще бъдат публикувани на страницата им, като добавят закачливото предупреждение: „Ще хвърчат пера...“.

Историята на „перната“ вратовръзка

Василев не за пръв път използва този аксесоар като символична закачка към вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев.

Преди дни лидерът на ПП отново се появи с вратовръзката на пера във видеообръщение, в което представи изчисленията на партията, според които всеки гражданин ще плати средно с 336 евро повече данъци и осигуровки през 2027 г. заради заложените в проектобюджета промени.

„Плащате 336, връщат ви 46 и 290 евро оставяте на гълъбарника. По 290 ще дадем на другаря Гълъб Донев, за да има да си харчи“, заяви тогава Василев във видеото.

Модният аксесоар дебютира в парламента още през юли, когато бюджетната комисия разглеждаше на второ четене бюджетите за 2026 г. Тогава бившият финансов министър бе със синя вратовръзка с бели гълъбови пера - препратка към популярната преди години реплика на Бойко Борисов, че Гълъб Донев прави бюджета „перо по перо“.

„Черната овца“ на Емил Дечев

Използването на вратовръзки със скрито послание не е новост в българската политика. При встъпването в длъжност на редовния кабинет с премиер Румен Радев тогавашният служебен вътрешен министър Емил Дечев също привлече вниманието на фотографите в Народното събрание с нестандартния си избор.

Източник: БГНЕС

За церемонията по предаване на властта в МВР на новия министър Иван Демерджиев, Дечев бе заложил на яркочервена вратовръзка, декорирана с фигури на бели овце и една черна овца. Макар облеклото му да не бе предмет на официалния дневен ред, символиката на аксесоара породи редица интерпретации сред наблюдателите - от проява на чувство за хумор до дискретен политически намек в ден с високо институционално значение.