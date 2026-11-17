Г азова бутилка се взриви в апартамент в центъра на Пловдив, като експлозията разруши външна стена на жилището и нанесе сериозни материални щети на сградата и съседни имоти.

Източник: БГНЕС

Инцидентът стана в района зад Водната палата. Вследствие на взрива е разрушена външната стена на кухнята, а ударната вълна е изпочупила дограмата и стъклата на съседни жилища. На мястото са изпратени екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ. Районът е отцепен, а спасителните служби извършват действия по обезопасяване на сградата.

Източник: БГНЕС

Двама души са откарани с линейки в болница за прегледи. Към момента няма данни за сериозно пострадали. Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват. Очаквайте подробности.