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Тиери Анри с революционна идея: Легендата на Арсенал иска да промени футбола при жените със специални обувки

Френският шампион се заема с разработването на иновативна екипировка за състезателките с поглед към Мондиал 2027 в Бразилия

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16 ноември 2026, 11:24
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Легендата на Арсенал и световен шампион с Франция Тиери Анри иска да промени футбола при жените, като постави акцент върху разработването на футболни обувки, създадени специално за нуждите на състезателките.

Бившият нападател работи по инициативата в ролята си на футболен директор на швейцарски бранд, който се стреми да навлезе по-сериозно в този спорт чрез технологични иновации. Анри иска да помогне за промяната на тази практика и да превърне лицето на специализираните продукти във възможност за иновации.

Той посочи Световното първенство за жени в Бразилия през 2027 г. като важна възможност инициативата да получи международна популярност. Турнирът, който ще събере най-добрите национални отбори в света, може да се превърне в голяма сцена за представяне на новите решения в екипировката.

Автор: Александър Костадинов
Редактор: Василена Г. Василева
Тиери Анри женски футбол футболни обувки иновации екипировка Арсенал Световно първенство за жени Бразилия 2027 технологични иновации специализирани продукти
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