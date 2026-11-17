П илот на сръбските военновъздушни сили загина при катастрофа на изтребител МиГ-29. Летателният апарат се разбил в нива между градовете Нова Пазова и Стара Пазова.

Унгарски изтребител „Грипен“ се разби

Самолетът принадлежал на 204-а авиационна бригада на сръбската армия, базирана на военното летище в Батайница, край Белград.

На мястото на катастрофата са изпратени военнослужещи, полицаи, пожарникари и екипи на спешната медицинска помощ.

Руски изтребител се разби в Крим

Засега няма официална информация за причините за падането на изтребителя.