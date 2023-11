Робърт Патинсън и Суки Уотърхаус очакват първото си дете

С уки Уотърхаус изглежда е потвърдила, че очаква първото си бебе от приятеля си Робърт Патинсън.

След седмици на спекулации, че е бременна, британската актриса, певица и модел излезе на сцената на музикалния фестивал Corona Capital в Мексико Сити в неделя - и показа на тълпата бременно коремче под блестящата си мини рокля.

„Реших да облека нещо особено искрящо, защото си помислих, че може да ви отвлече вниманието от нещо друго, което се случва“, каза на публиката Суки.

Кадри и снимки на звездата на сцената бяха споделени в социалните мрежи, включително от MTV Latin America.

31-годишната Уотърхаус и 37-годишният Патинсън, звезда от филмовата поредица „Здрач“ и „Батман“, се срещат от около пет години.

Те направиха своя дебют на червения килим като двойка през декември 2022 г. и също присъстваха заедно на Met Gala по-рано тази година.

