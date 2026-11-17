О чаква се САЩ да се противопоставят на призивите за започване на преговори по правно обвързващ договор, ограничаващ автономните оръжия, докато държавите се събират в Женева за петдневна конференция на Организацията на обединените нации (ООН), съобщава Newsweek.

Седмата обзорна конференция по Конвенцията за определени конвенционални оръжия (CCW), която се провежда от 16 до 20 ноември, ще разгледа следващите стъпки по отношение на оръжията, способни да избират и поразяват цели без по-нататъшна човешка намеса. ООН предупреди, че подобни системи представляват нарастващ риск за цивилното население и пораждат опасения относно спазването на международното хуманитарно право.

Не се очаква конференцията да доведе до подписването на договор тази седмица. Вместо това делегатите ще обсъдят дали да започнат преговори за нови правила и дали евентуалното споразумение трябва да бъде правно обвързващо.

Натиск за обвързващи правила

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова държавите да действат, преди технологичното развитие да изпревари дипломацията. „Международната общност трябва да направи критични избори още сега относно бъдещето на въоръжените конфликти и ролята на хората при вземането на решения за използване на сила“, заяви той.

„Призовавам държавите спешно да се споразумеят за обвързващи международни правила за регулиране на автономните оръжия и защита на човешкия живот – преди да е станало твърде късно“, добави Тюрк.

Той също така призова за забрана на автономните оръжия, които са насочени срещу хора, независимо дали по замисъл или на практика, както и на системи, чието функциониране и въздействие не могат да бъдат адекватно разбрани, предвидени или контролирани от хората.

Newsweek се свърза с Държавния департамент за коментар в понеделник.

Никол ван Ройен, изпълнителен директор на кампанията „Спрете роботите убийци“ (Stop Killer Robots), заяви в изявление, че „огромното мнозинство от държавите по света“ подкрепят правно обвързващ инструмент, докато само около дузина страни, включително САЩ, Израел и Русия, се противопоставят на такъв.

Според организацията „Спрете роботите убийци“ 130 държави подкрепят правно обвързващ документ за автономните оръжия, а над 70 са заявили, че са готови да пристъпят към преговори.

„Намираме се в критичен момент“, каза Ван Ройен, призовавайки за ограничени във времето преговори по обвързващ договор. Активистите предупреждават, че липсата на действия може да позволи на технологичното развитие и практиката на бойното поле да диктуват правилата, регулиращи автономните оръжия.

Вместо преговори за обвързващ договор, САЩ предложиха още пет години работа на експертната група към CCW за разработване на необвързващ инструмент, става ясно от работен документ от 4 ноември.

Вашингтон поддържа позицията, че съществуващото международно хуманитарно право вече се прилага спрямо автономните оръжия и че нов правно обвързващ договор е ненужен. В документа Вашингтон аргументира, че необвързващите правила могат да бъдат приети и актуализирани по-бързо с развитието на технологиите и военните практики. Посочва се, че такъв подход би избегнал създаването на отделни правни режими, които да важат само за държавите, ратифицирали даден договор.

В документа също така се твърди, че не е установено автономните оръжия да действат безразборно или да причиняват прекомерни наранявания, нито че изискват нови забрани.

„Напротив, държавната практика при използването на автономност в оръжейните системи показва, че подходящото прилагане на автономни функции може да подобри изпълнението на съществуващите забрани и ограничения в международното хуманитарно право и да намали рисковете за цивилните в сравнение с оръжията без такива способности. Би било в противоречие с хуманитарните цели и задачи на CCW държавите да възпрепятстват отговорните иновации, които допринасят за постигането на тези цели и задачи“, се казва в текста.

Вече навлизат на бойните полета

ООН вече предупреди, че дебатът за автономните оръжия вече не е чисто хипотетичен. Автономните оръжейни системи все по-често се тестват, интегрират и разполагат, сочат данни на Human Rights Watch, Amnesty International и „Спрете роботите убийци“, докато дроновете се превърнаха в централен елемент от бойните действия в Украйна.

От Human Rights Watch предупредиха, че автономните оръжия могат да разпознават погрешно цели, да дискриминират уязвими групи от населението и да създадат празнини в търсенето на отговорност, когато атаките се объркат. В свой доклад от 2025 г. организацията призова за правно обвързващ договор, забраняващ оръжията, които действат без съществен човешки контрол или са насочени срещу хора, като същевременно се регулират останалите автономни системи.

Оръжия и системи за насочване, подпомагани от изкуствен интелект, вече са използвани в конфликти, включително в Украйна и Близкия изток. Подобна технология обаче не е непременно напълно автономна: системите, които помагат на човешките оператори да идентифицират цели, се различават от оръжията, способни да избират и атакуват цели без допълнително одобрение от човек.

„Държавите трябва да гарантират, че на Русия или на която и да е от шепата правителства, блокиращи напредъка, няма да бъде позволено да държат бъдещето като заложник. Рисковете са твърде високи“, заяви Ана Хехир, ръководител на отдела за управление на военния изкуствен интелект в института Future of Life, в изявление.

„Ясно световно мнозинство вече се произнесе: машините никога не бива да могат да вземат решение да убиват. Сега държавите трябва да използват всички възможни механизми, както в рамките на настоящия процес по CCW на ООН, така и извън него, за да запазят човешкия контрол“, категорична е Хехир.