Рекордни наказания след масово меле: Изгониха цели 51 души в мач от юношеския футбол в Бразилия

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По време на мача между отборите на Уберландия (до 20 години) и Маморе (също до 20 години) се стигна до масово меле, което доведе до рекордни наказания. При боя между отборите бяха изгонени цели 51 души - 43 играчи и 8 членове на треньорските щабове.

Хаосът започва в добавеното време на срещата, след като Маморе отбелязва третия си гол. Сбиването става близо до резервните скамейки, а съдията е принуден да прекрати мача.

Според доклада на съдията шест момчета, подаващи топките, също са се намесили, а по време на мелето са хвърляли столове и носилки. Сериозното напрежение е продължило около 40 минути.

Автор: Александър Костадинов
Редактор: Василена Г. Василева
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