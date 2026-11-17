О чакваните 70 000 дози от една от противогрипните ваксини вече са доставени в България. Това съобщиха за NOVA от представителя на производителя у нас.

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В момента тече процедурата по освобождаване на пратката. След приключването ѝ ваксините ще бъдат разпределени по складовете, а оттам ще бъдат доставени до аптеките. Очаква се да бъдат налични за свободна продажба до края на седмицата.

150 000 дози противогрипни ваксини вече са в България

Първоначалният срок за доставка беше 13 ноември, но се стигна до леко забавяне заради транспортни затруднения. По информация на доставчика ваксините са пътували по суша от Франция до България.

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Договорена е и допълнителна партида от 30 000 дози, която се очаква да пристигне в страната до края на ноември.