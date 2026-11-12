Внезапен обрат от Илон Мъск: Удължи живота на Cybertruck, дни след като обяви края му

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И лон Мъск даде на обречения електрически пикап Cybertruck отсрочка в последния момент, удължавайки производството му до лятото на 2027 г. - само дни след като официално обяви спирането на модела, съобщава The Post.

Главният изпълнителен директор на Tesla съобщи в сряда, че компанията ще продължи да сглобява пикапа до края на следващото лято, за да успее да изпълни натрупаните до момента поръчки.

„Между другото, това не е най-умният ход от гледна точка на максимизиране на печалбата, но в този свят трябва да има малко място и за сантименталност – иначе какъв е смисълът“, написа Мъск в социалната мрежа X.

От спиране до последен шанс

Само преди седмица, миналия четвъртък, милиардерът обяви, че производството на Cybertruck ще бъде прекратено около средата на 2027 г. Целта бе да се освободи капацитет в завода в Тексас – единственото съоръжение на Tesla, способно да произвежда специализираните компоненти за пикапа от неръждаема стомана.

Elon Musk issues last minute change to fate of Cybertruck: 'Room in this world for sentimentality' https://t.co/Xss1WjY2Qr https://t.co/HGrIQh310a — New York Post (@nypost) November 12, 2026

Планът на Мъск е да пренасочи ресурсите към новия голям приоритет на компанията – Cybercab. Това е футуристично двуместно автономно роботакси с врати тип „пеперуда“, което няма нито волан, нито педали.

Защо Cybertruck не оправда очакванията?

Въпреки шумната си премиера като прототип през 2019 г. и пазарния дебют през ноември 2023 г., пикапът така и не успя да достигне амбициозните цели на Мъск:

Срив в продажбите: По данни на Kelley Blue Book продажбите в САЩ са спаднали до едва около 20 000 броя през миналата година спрямо близо 39 000 през 2024 г.

По данни на Kelley Blue Book продажбите в САЩ са спаднали до едва около 20 000 броя през миналата година спрямо близо 39 000 през 2024 г. Далеч от прогнозите: Първоначалните очаквания на Мъск бяха за 250 000 продадени автомобила годишно.

Новият курс на Tesla: Роботаксита и летящ Roadster

Удължаването на живота на Cybertruck идва в момент, в който Мъск активно преобразява Tesla от традиционен автомобилен производител в компания за изкуствен интелект и роботика.

Освен залога върху автономното роботакси Cybercab, през октомври технологичният лидер представи и обновения дизайн на дългоочакваното второ поколение Tesla Roadster. Девет години след първия прототип, компанията демонстрира преработена летяща версия на спортния електромобил.