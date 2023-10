Аз "бях Чандлър": Двойственият живот на звездата от "Приятели" Матю Пери

М атю Пери беше звездата на епохалната телевизионна комедия „Приятели“, но зад кулисите животът му бе непрестанна борба с пристрастяването към наркотици и алкохол, разкрива ДПА.

Световноизвестният актьор е бил намерен мъртъв в джакузито в дома си в Лос Анджелис в събота, като на мястото не са били открити следи от насилие, съобщи американската преса.

Пери беше една от най-известните и най-добре платените телевизионни звезди през десетилетието след 1994 г., когато се излъчи първият епизод на „Приятели“, проследяващ живота на група от шестима приятели на двайсетина години, живеещи в Ню Йорк.

Пери владееше до съвършенство комичния момент и никога не пропускаше да вложи чувството си за хумор в ролята на Чандлър Бинг, която му донесе номинация за „Еми“ през 2002 г. и помогна за създаването на едно от най-популярните телевизионни предавания на всички времена.

Въпреки това той тайно вадеше битка със злоупотребата с наркотици и алкохол в продължение на десетилетия.

Роденият в Масачузетс Пери е израснал в Канада, където е учил заедно с Джъстин Трюдо, който сега е министър-председател на страната. След като се премества в Лос Анджелис, Пери се снима в ролята на Чаз Ръсел в Boys Will Be Boys, а също така има роли в сериали, сред които ситкома Growing Pains, преди да стане световна суперзвезда като Чандлър.

„Това беше единственият човек, който можеше да го изиграе“, казва създателката на „Приятели“ Марта Кауфман в специалния филм за събирането на екипа през 2021 г.

Пери беше естествено подходящ за ролята на Чандлър, обичан заради саркастичните си кратки реплики, а много от маниерите му се пренесоха в поведението на самия актьор.

В мемоарите си той казва: „Сякаш някой ме беше следил цяла година, крадеше вицовете ми, копираше маниерите ми, копираше моя уморен, но остроумен поглед към живота. Особено се открояваше един герой: не си мислех, че мога да „изиграя“ Чандлър. Аз „бях“ Чандлър."

Когато обаче за първи път участва в „Приятели“ на 24-годишна възраст, започва да излиза наяве зависимостта му от алкохола. До края на 10-ата серия на хитовото шоу той „затъва в много проблеми“, разкрива Пери години по-късно.

В интервю от 2016 г. той заяви, че не си спомня как е снимал три сезона на сериала, защото по това време е бил „малко извън себе си“. В един момент по време на участието си в „Приятели“ Пери казва, че е приемал по 55 болкоуспокояващи викодин на ден и е отслабнал до около 65 килограма.

“What a loss. The world will miss you Mathew Perry. The joy you brought to so many in your too short lifetime will live on. I feel so very blessed by every creative moment we shared.”



— Maggie Wheeler on the tragic passing of Matthew Perry. pic.twitter.com/3x1jB9NokL