Последните часове на Матю Пери: Играта на пикъбол ли доведе до смъртта му?

Т реньорът по пикълбол на Матю Пери, Мат Манасе, сподели информация за любовта на покойния актьор към спорта, с който се е занимавал часове преди трагичната си смърт.

"Той смяташе, че това е нещо, което може да помогне за възстановяването му, и вършеше страхотна работа", казва Манасе интервю, публикувано в неделя.

"Той го обичаше. Стана много по-добре, винаги караше всички да се смеят. Беше състезателен, просто истински, добър човек - грижеше се за всички".

Page Six потвърди, че звездата от "Приятели" е починал в събота при очевидно удавяне в джакузито в къщата си в Лос Анджелис. Той беше на 54 години.

Пери беше намерен безжизнен в джакузито от асистента си, след като по-рано през деня е играл два часа пикълбол. Именно тежкото физическо натоварване от играта може да е довело до сърдечния му арест часове по-късно. По това време той е бил на любимото си място - в джакузито, но около него е нямало хора. Щом се върнал от пикълбола, Пери изпратил асистента си по задачи и останал сам.

По време на интервюто си 35-годишният Манасе потвърди, че тази сутрин Пери е играл мач в Riviera Country Club близо до дома си в Пасифик Палисейдс с друг треньор.

"Пикълболът бе неговият начин на живот. Той наистина го очакваше с нетърпение. Беше състезателен човек, но не в лошия смисъл на думата", обяснява треньорът.

"Обичаше го. Искаше да излезе. Искаше да побеждава. Обичаше го. Когато правеше невероятен удар, той разказваше за това дни наред."

