Аутопсията на Матю Пери е "неубедителна", поискан е токсикологичен доклад

П ървоначалните резултати от аутопсията на Матю Пери са неубедителни и причината за смъртта му все още не е определена, съобщават американските медии.

Преди да се направи заключение, са поискани допълнителни изследвания, включително токсикологичен доклад.

Според NBC News, в доклада, публикуван от съдебния лекар на окръг Лос Анджелис, се казва, че въпреки че официалното заключение вероятно няма да бъде публикувано до няколко седмици, тялото на Пери е готово да бъде предадено на семейството му.

Семейството на 54-годишния Пери заяви, че е "съкрушено" след "трагичната загуба" на сина им.

Служители от полицейското управление на Лос Анджелис са се отзовали на сигнал малко след 16:00 ч. местно време в събота.

В изявление за списание People семейството на Пери заяви: "Съкрушени сме от трагичната загуба на любимия ни син и брат.

"Матю донесе толкова много радост на света, както като актьор, така и като приятел."

"Всички вие означавахте толкова много за него и ние оценяваме огромния изблик на любов".

