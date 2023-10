Трагичните любови в живота на Матю Пери: От Джулия Робъртс до Ясмин Блийт

З вездата от "Приятели" Матю Пери почина на 54-годишна възраст. Той бе открит в безсъзнание в дома си в Лос Анджелис.

В 16:07 ч. в събота спешните екипи са получили сигнал, че Пери е получил сърдечен арест. Пристигналите на място медици го откриват мъртъв в джакузито му. Според твърденията на TMZ той тъкмо се е върнал от игра на пикълбол (комбинация от тенис, бадминтон и пинг-понг) и е изпратил асистента си по работа. Твърди се, че същият този помощник е намерил звездата в безсъзнание, връщайки се в дома му само два часа по-късно.

Matthew Perry's years-long addiction to alcohol and opioids derailed his love life and ability to settle down - prior to his tragic 'death from drowning' at 54 https://t.co/lcYr6dXkat