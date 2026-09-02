България

Огромен пожар на плаж Каваци, гори известно заведение

По първоначална информация най-вероятната причина за пожара е инцидент в кухненското помещение

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 46 минути / 2 септември 2026, 13:17
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Г ъсти кълба черен дим се издигат над плаж „Каваци“, след като преди обяд днес избухна голям пожар в ресторант. Пушекът се вижда от километри и буквално стига до небето, сигнализират притеснени плажуващи, предава БГНЕС.

Пожар изпепели крайбрежен ресторант в Созопол (СНИМКИ)

На мястото на инцидента са изпратени два противопожарни автомобила. Шестима огнеборци се борят с пламъците, като усилията им са насочени към локализиране на пожара, спасяване на каквото е възможно от заведението и предотвратяване на разпространението на огъня към съседните обекти по плажната ивица.

Пожар пламна в близост до хотели в Слънчев бряг

По първоначална информация най-вероятната причина за пожара е инцидент в кухненското помещение. Предполага се, че пламъците са тръгнали оттам, след което много бързо са обхванали цялото заведение.

Пожар бушува в Слънчев бряг, евакуираха хора от палатки

Няма данни за пострадали туристи или служители. Хората са били евакуирани навреме.

Районът около горящия ресторант е отцепен, а огнеборците продължават работата си по овладяването на пожара.

Зрител на NOVA е изпратил видео, за което казва, че е заснето на плаж Смокиня.

Двата плажа - Каваците и Смокиня, се намират непосредствено един до друг. 

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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Огромен пожар на плаж Каваци, гори известно заведение

Огромен пожар на плаж Каваци, гори известно заведение

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