Софийският градски съд оправда бившия министър Нено Димов и бившия кмет на Перник Севделина Ковачева за водната криза през 2019 г.

Обвинението твърдеше, че са допуснали безстопанственост и загуби на над 1 млн. куб. м вода.

Прокуратурата обяви, че ще протестира решението, което подлежи на обжалване.

Съдът реши: Нено Димов остава в ареста

Източник: БТА

Софийският градски съд оправда напълно бившия министър на околната среда и водите Нено Димов по обвинението за водната криза в Перник. Решението може да бъде обжалвано и протестирано. Съдът оправда и бившия временно изпълняващ длъжността кмет на Перник Севделина Ковачева.

Двамата бяха обвинени в умишлена безстопанственост във връзка с водната криза в Перник през 2019 г. Според обвинението Димов е дал приоритет на използването на вода за промишлени нужди, въпреки че е знаел, че нивото на водата в язовир „Студена“ намалява.

Източник: БТА

Процесът за водната криза в Перник срещу Нено Димов започва по същество

Специализираната прокуратура внесе делото в съда през юли 2021 г. След закриването на специализираното правосъдие делото продължи в Софийския градски съд през 2022 г.

Според обвинителния акт за периода от 1 април до 19 ноември 2019 г. са разпилени 1 025 303 куб. м вода на стойност 1 901 937,06 лв.

През тези седем години не съм се чувствал притеснен, защото не смятам, че съм извършил каквото и да е престъпление, с цялата ми симпатия към жителите на Перник. Докато бях в ареста и под домашен арест, имах време да напиша една хубава книга, каза Димов пред медиите след заседанието на съда.

Делото срещу бившия министър Нено Димов продължава

Намирам съдебния акт за неправилен и незаконосъобразен и ще протестираме. Смятаме, че доказателствата установяват вината на двамата обвиняеми, коментира прокурорът по делото Радан Кънев.

Съдия по делото беше Красимир Комсалов. Припомняме, че по-рано днес той беше избран за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.