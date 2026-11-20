Източник: Пресцентър на Министерство на енергетиката

Техническа неизправност намали мощността на шести блок на АЕЦ „Козлодуй“.

Проблемът е отстранен.

От Министерството на енергетиката уверяват, че ядрената безопасност не е засегната.

Отстраняват неизправност в шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

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Техническа неизправност в АЕЦ "Козлодуй" намали временно мощността на 6-и блок, съобщиха от Енергийното министерство.

"На 19 ноември 2026 г. в централата беше регистрирана техническа неизправност, вследствие на която временно е намалена мощността на шести блок.

След предприети незабавни действия тази неизправност бе отстранена и още в рамките на същия ден започна поетапно повишаване на мощността съгласно техническите процедури.

В ход е проверка за установяване на причините и обстоятелствата, довели до неизправността.

Възникналата ситуация няма отношение към ядрената безопасност на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД", допълниха от ведомството.