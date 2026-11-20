И зборът на нов състав на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота предизвика реакции от опозицията, като от ДПС и „Възраждане“ отправиха критики към управляващите и обвиниха политическите сили в договорки, докато председателят на Народното събрание Михаела Доцова определи избора като важна стъпка за възстановяване на доверието в държавността, институциите и съдебната власт. Това предава DarikNews.bg .

Избраха новите членове на ВСС от парламентарната квота

"Прогресивна България"

Днес Народното събрание изпълни своето конституционно правомощие – избра 11 членове от парламентарната квота в състава на ВСС, това заяви председателят на парламента Михаела Доцова след гласуването.

„През последните години Народното събрание не инициираха такива процедури или тези, които бяха инициирани, не успяваха да стигнат до своя край. Сега действащият състав на ВСС е извън конституционно установения мандат и един от основните приоритетите, които бяха заложени в работата на 52-ото Народно събрание, беше стартиране и провеждане на процедурата за избор на членове на парламентарната квота на състава на ВСС“, посочи Доцова.

По думите й за първи път в процедурата за избор на членове на ВСС от квотата на НС е имало възможност гражданските организации, научната общност и хората да правят предложения и номинации за такива кандидати.

„Това, което се случи днес, е изключително важно за възстановяване на доверието в държавността и институциите на България. Първо се възстановява доверието в Народното събрание, защото се вижда, че НС с воля и желание и след провеждане на необходимите дискусии може и осъществява своите конституционни правомощия. Това е и знак за връщане на доверието на обществото към съдебната власт, защото очакванията в новия състав на ВСС са високи от страна на обществото“, каза още председателят на НС и допълни, че очакванията са да се работи прозрачно, публично и в съответствие със закона.

„Няма сглобка“, това заяви Янка Тянкова от „Прогресивна България“ на обвиненията от опозицията.

Тя обясни, че има проведени преговори в рамките на този процес на избор на парламентарната квота с останалите групи.

„Мога да кажа, че тези преговори се водеха на принципна основа, не бяха по ъглите, не бяха по тъмните кьошета на залите“, каза Тянкова и допълни, че са се водили от общия интерес за избор на нов ВСС.

„Относно това кои кандидати подкрепихме и кои не подкрепихме – естествено, когато има преговори и трябва да се стигне до общо решение, всеки един трябва да даде една крачка назад. Е, всеки един от тези политически партии, които внесоха кандидатури, направиха по една крачка назад. Да не забравяме, че ние всички, бяхме свидетели на това как се представиха кандидатите, как отговаряха на въпросите, какви доказателства се събраха спрямо тях и това беше другият фактор, който до това едни да бъдат подкрепени, а други не“, посочи още тя.

Янка Тянкова изрази вяра и надежда усилията им да доведат до това никой да няма влияние върху работата на избрания днес ВСС.

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ГЕРБ

От ГЕРБ поздравиха новоизбраните членове на Висшия съдебен съвет, но определиха резултата като „нова сглобка“ между „Прогресивна България“ и ПП-ДБ.

„Днес Народното събрание изпълни своето конституционно задължение“, заяви Рая Назарян. Тя подчерта, че ГЕРБ не е издигнала свои кандидати, а по време на цялата процедура е задавала въпроси за проблемите на съдебната система. По думите ѝ партията и днес е заявила колко е важно съставът на съвета да бъде обновен.

Назарян благодари на всички кандидати за „блестящите концепции и професионалните отговори“. „Благодарение на тях успяхме да гласуваме в пленарната зала. Пожелаваме им да спазват принципите на правовата държава“, каза тя.

Назарян напомни, че предстои и изборът на член на ВСС от следователите.

По-остър беше Даниел Митов. „Честито на новата сглобка. ПП-ДБ успяха да се сглобят с „Прогресивна България“. От днес вече очевидно сглобката не е порок“, заяви той.

„Защо трябваше да крият от цялото общество, че се договарят? Можеше да не се крият и да кажат, че са се харесали. Разбира се, тези въпроси тепърва предстоят към тях“, каза Митов. Той пожела успех на новоизбраните членове и им пожела да пазят принципите на правовата държава и съдебната власт.

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ДПС

Признавам майсторството на управляващите на "Прогресивна България" (ПБ) да си уловят като голям рибар две рибки - не златни - "Продължаваме промяната" (ПП) и "Демократична Бътлгария" (ДБ), да си ги сложат в аквариум. Това каза лидерът на ДПС Делян Пеевски в кулоарите на парламента, след избора на членове от съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

С голяма стръв ги уловиха, четири бройки им дадоха, каза Пеевски. Опозиция вече нямат в тяхно лице, има сглобка, на площадите вече няма за какво да излизат, допълни Делян Пеевски.

Може началникът на ПБ да си ги сложи като две рибки в аквариум, каза още лидерът на ДПС.

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"Демократична България"

Депутатите от парламентарната група на „Демократична България“ заявиха, че са участвали в този процес отговорно и с най-голямо уважение към избирателите си.

„Изпълнихме нашето обещание, с което участвахме на предизборната кампания за 52-ото Народно събрание, да бъде избран Висш съдебен съвет, без участието на Борисов и Пеевски. Вярваме, че с този избор парламентът премахва една огромна бариера пред необходимостта от случването на действителна и сериозна съдебна реформа, която да възстанови доверието на обществото в правосъдието и всички ние да получим така нужната справедливост“, каза Надежда Йорданова и допълни, че предстои още много работа.

Тя посочи, че управляващите са дали ясен знак, че отчитат съществуващите проблеми в прокуратурата и там трябва да бъдат предприети реформи.

"За разлика от отиващия си ВСС, в настоящия никой няма да действа на принципа "Ти си го избра", коментира и Божидар Божанов по повод избора на нов главен прокурор.

По думите му целта на този избор, в който са участвали, е била най-накрая да бъде изпълнена Конституцията и никой да не може от "други сгради" да решава кой да бъде главен прокурор, кой да е председател на ДАНС и т.н.

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„Продължаваме промяната“

"На площадите вече няма за какво да излизат. Може началникът на ПБ да си ги сложи в кабинета като две рибки в аквариум да си ги гледа", обясни той.

По инициатива на „Продължаваме промяната“, съвместно с представители на „Демократична България“, са били изискани кадровите досиета на всички кандидати за Висшия съдебен съвет (ВСС). Това заяви Велислав Величков по време на брифинг след избора на парламентарната квота на съвета.

Той обясни, че са проверени кариерното развитие на кандидатите, командировките, евентуалните дисциплинарни производства, наказанията и проблемите с постановени актове. По думите му това е най-подробното проучване на кандидати за ВСС в демократичната история на България.

Величков подчерта, че необходимото мнозинство от две трети за избор на парламентарната квота е постигнато за няколко месеца, за разлика от предишни парламенти, които не са успели да проведат процедурата докрай.

Мирослав Иванов от ПП добави, че очакванията към новия състав на ВСС са огромни. Той посочи като основни проблеми порочните командировки и конкурси, отлаганите задачи и накърнената репутация на съдебната система.

Иванов изрази надежда, че новите членове ще устоят на натиска от политически и други кръгове на влияние и ще работят за прекратяване на порочните практики.

На журналистически въпрос дали са проверени командировките на Емил Дечев и негови подчинени, включително Теодора Георгиева, както и твърдения за миналата му професионална дейност, от ПП отговориха, че Дечев не е бил адвокат или административен ръководител.

На въпрос дали са обсъждани конституционни промени с управляващите, от ПП заявиха, че темата не е била повдигана, тъй като изборът на парламентарната квота на ВСС сам по себе си е бил достатъчно сложен.

Попитани дали имат притеснения за някои от избраните кандидати, представителите на ПП посочиха, че всички са получили широка подкрепа, а отговорността за номинациите е на предложилите ги и подкрепилите ги политически формации.

Велислав Величков допълни, че при избора е търсен баланс между съдийската и прокурорската колегия, включително с оглед на възможността за реална конкуренция при бъдещ избор на главен прокурор.

По темата за конституционните промени Величков разкритикува управленската програма на „Прогресивна България“, като заяви:

„Няма нито едно изречение за ограничаване правомощията на главния прокурор.“

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„Възраждане“: Сглобката ще продължи да съществува докато се избере и главен прокурор

„Сглобката ще продължи да съществува, докато се избере и главен прокурор. Той ще бъде избран с абсолютно същата безпринципна и нечистоплътна политическа схема, на която станахме свидетели днес. За пореден път българската парламентарна демокрация се подигра с българските избиратели“, смята лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

„Почти целият състав на ВСС беше избран от всички партии в парламента без „Възраждане“, с активното съдействие на ГЕРБ и ДПС“, заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов след гласуването.

По думите му при избора са станали очевидни договореностите между „Прогресивна България“, ПП и ДБ. Костадинов посочи, че ПБ е предоставила 40% от местата в парламентарната квота на ВСС на ПП-ДБ, което според него представлява несъразмерно голямо представителство за двете политически формации.

Лидерът на „Възраждане“ прогнозира, че това политическо решение ще има негативни последици за „Прогресивна България“. Според него партията не си е направила изводите от представянето си на президентските избори, а предстоящите социологически проучвания ще покажат не просто спад, а срив в подкрепата за нея. Костадинов предупреди, че ПП-ДБ ще се възползват от получените позиции, за да започнат сериозна атака срещу влиянието на ПБ в изпълнителната, законодателната и съдебната власт. Той определи отношенията между политическите формации като поредна безпринципна сглобка, която според него ще продължи до избора на главен прокурор. „Той ще бъде избран с абсолютно същата безпринципна и нечистоплътна политическа схема, на която станахме свидетели днес“, заяви Костадинов.

Според него с гласуването за ВСС българската парламентарна демокрация за пореден път се е подиграла с гражданите и избирателите. Лидерът на „Възраждане“ смята, че най-високата политическа цена за случилото се ще платят управляващите. В изявлението си Костадинов подчерта, че „Възраждане“ е показала принципност и последователност, като е излъчила кандидатурата на Цвета Рангелова, която той определи като най-добрата професионална кандидатура. Партията е подкрепила и още три кандидатури, за които е преценила, че притежават необходимите професионални качества.

„Не сме се водили от това кой ги излъчва, а сме се водили от това каква е тяхната биография“, посочи Костадинов. Според него именно личностните и професионалните качества, а не политическите зависимости, трябва да бъдат водещият критерий при избора на представители в държавните институции.

Лидерът на „Възраждане“ изрази съжаление, че Цвета Рангелова е станала неволен участник в „една нечестна, кална политическа борба“, въпреки опита ѝ да защити професионалната гилдия, която представлява. Костадинов изрази съмнение, че новият състав на ВСС ще се различава съществено от предишните. По думите му в съвета отново ще бъдат избрани хора не заради професионалните си качества, а заради готовността си да изпълняват политически поръчки.

Като пример той посочи избора на бившия министър на ГЕРБ Вучков, който по думите му е бил номинация на ПП, но е получил подкрепата на ГЕРБ и ДПС. Според Костадинов този вот показва сериозно размиване на политическите граници, при което на заден план остава българският национален и демократичен интерес.

Лидерът на „Възраждане“ отправи и критика към журналистите, които през последните две седмици многократно са го питали дали Цвета Рангелова участва в предварителни договорености около избора. Той призова със същия настойчив тон да бъдат зададени въпроси и към ПБ и ПП-ДБ за договорките помежду им и за взаимодействието им с ГЕРБ и ДПС. „За пореден път ние се оказахме прави в това, което говорихме. Не бяхме чути, но в крайна сметка истината винаги излиза на преден план“, заяви Костадинов.

Той коментира и предстоящия избор на главен прокурор, като изрази опасения, че процедурата ще повтори практиките от предишните избори. Костадинов припомни скандалните записи с репликата „Ти си го избра“ и заяви, че се надява да не се стигне до повторение на подобен фарс. Според него същият политически сценарий ще се разиграе и при избора на Инспектората към Висшия съдебен съвет. „Днес за пореден път законодателната, изпълнителната и съдебната власт си легнаха в едно легло. А от това „кръвосмешение“ не следва нищо добро за българския народ“, заключи лидерът на „Възраждане“.