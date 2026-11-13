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Далеч от прожекторите: Джони Деп разкри къде най-сетне е намерил „абсолютен мир“ след бурното си минало

След като в детството си се мести близо 40 пъти, а в последните години премина през тежки съдебни битки, 63-годишният актьор призна, че е открил истинското си убежище на собствен остров на Бахамите

13 ноември 2026, 16:34
Далеч от прожекторите: Джони Деп разкри къде най-сетне е намерил „абсолютен мир“ след бурното си минало
Източник: Getty Images

С лед като в детството си преживява близо 40 премествания, Джони Деп най-накрая е намерил постоянен дом и усещане за „абсолютен мир“ на Бахамите, съобщава People.

В откровено интервю за The Wall Street Journal 63-годишният актьор разказва за трудното си израстване. До седемгодишна възраст той живее в Оуенсбъро, щата Кентъки, като най-малкото от четири деца в семейството на строителен инженер и сервитьорка. През 1970 г. семейството се мести във Флорида, където започва безкрайна поредица от смени на домове - над 40 различни места. Постоянната смяна на училища го превръща в самотник.

„Освен това се родих с т.нар. „мързеливо“ ляво око, затова трябваше да нося лепенка върху здравото, за да го принудя да работи. Бях пълен аутсайдер“, споделя звездата от „Карибски пирати“.

От китарата до случайната среща с Никълъс Кейдж

Спасението за момчето идва на 12-годишна възраст, когато майка му му подарява стара акустична китара. Музиката бързо се превръща в негов спасителен пояс и той създава собствена група. Скоро след това обаче родителите му се развеждат, а майка му изпада в тежка депресия. Деп остава при нея, докато тя се възстанови, след което, когато е едва на 17 години, тя го гони от вкъщи. По-късно майка му се омъжва за мъж на име Робърт, когото актьорът описва като свой „ментор, бащина фигура, брат и приятел“.

В края на 1983 г. Деп заминава за Лос Анджелис с бандата си. Там съдбата го среща с Никълъс Кейдж в дома на общ приятел. Кейдж харесва групата, идва на няколко техни участия и шест месеца по-късно предлага на Джони да опита в киното. „Бях готов на всичко, което можеше да ми помогне да си плащам сметките“, признава Деп. Кейдж го запознава със своя агент и така се стига до дебюта му в „Кошмари на Елм Стрийт“ (1984 г.), последван от култови роли в „Едуард Ножиците“, „Ед Ууд“ и „Дони Браско“.

Убежището на Бахамите и завръщането в киното

Днес Деп прекарва по-голямата част от времето си на Бахамите. Още през 2004 г. актьорът купува за 3,6 милиона долара частния остров Little Hall’s Pond Cay с шест плажа.

„Там открих пълен мир и тишина. Никой не насочва камера към мен и не ме зяпа. Купих си дървена къща от 40-те години и добавих юрта и ателие за рисуване. Изкуството продължава да бъде убежище, което ми позволява да осмисля света около мен“, споделя актьорът и допълва, че любимото му занимание е да вземе четири-пет книги, да се излегне на дивана и да чете, или да свири на китара в студиото си.

След като се оттегли от големите холивудски продукции заради шумен и тежък съдебен процес за клевета срещу бившата си съпруга Амбър Хърд, приключил със споразумение в края на 2022 г., Деп отново се завръща под светлините на прожекторите. Поводът е премиерата на новия му филм „Ебенизър“ (Ebenezer), вдъхновен от легендарния герой на Чарлз Дикенс от „Коледна песен“.

Източник: People    
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