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Трима непълнолетни на 14, 15 и 16 години са обвинени за сексуално посегателство над 15-годишно момиче на Halloween парти в София.

Прокуратурата разследва случая и разпространението на видеозаписи, като разпореди спешното им премахване от интернет.

Проверяват се и сигнали за други възможни посегателства, а пострадалата е разпитана при мерки срещу повторна виктимизация.

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Трима непълнолетни на 14, 15 и 16 години са с повдигнати обвинения за сексуалното посегателство над 15-годишно момиче в апартамент в София. Те са задържани за срок до 48 часа, а прокуратурата предстои да внесе искане в съда за определяне на мерки за неотклонение, съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов, цитиран от DarikNews.bg .

Случаят е от нощта на Halloween, в края на октомври, когато в апартамента се провеждало парти с участието на повече от 10 младежи – момчета и момичета. По думите на прокурорския говорител в жилището е имало три момичета. Разследващите обаче засега не съобщават подробности за конкретните действия на всеки от участниците, за да не се затрудни разследването.

Първоначално досъдебното производство е образувано от СДВР. След докладването му прокуратурата незабавно го е иззела и е възложила разследването на следовател, каквито са законовите изисквания за този тип престъпления.

„Събрани са достатъчен по наша преценка обем и качество доказателства, които да позволят повдигането на обвинения по отношение на трима извършители“, заяви Коджаниколов. Той уточни, че тримата са били установени и идентифицирани, но местонахождението им първоначално не е било известно. По разпореждане на прокуратурата те са били издирени и са започнали процесуално-следствени действия с тяхно участие.

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На партито имало и един пълнолетен

По време на брифинга стана ясно, че в нощта на инцидента в апартамента е имало над 10 души. Сред тях е присъствало и едно пълнолетно лице с неустановена към момента самоличност.

До полицията е бил подаден сигнал за шум от събирането. На адреса пристигнал полицейски патрул, който установил присъстващите, включително и пострадалото момиче, което по това време било в неадекватно състояние.

Униформените отправили предупреждение за спазване на обществения ред и за недопускане на нарушаване на нощната тишина. След това напуснали адреса.

„По време на партито действително се е вдигал шум. Някой, който все още не е установен по делото, е подал сигнал до СДВР“, обясни прокурорският говорител.

По думите му към момента на посещението на полицията в апартамента е имало и пълнолетен човек. Каква е била неговата роля и дали ще му бъде търсена отговорност, все още се изяснява.

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Няма категорични доказателства за употреба на наркотици

Коджаниколов заяви, че към момента няма категорични доказателства, че момичетата са били дрогирани. Събраните до момента материали обаче дават основание на разследващите с висока степен на сигурност да приемат, че немалка част от присъстващите, включително пострадалата, са били в безпомощно състояние.

Той уточни, че към момента доказателствата сочат престъпна дейност на трима души. Разследването продължава, като предстои извършването на множество следствени действия.

Обвиняемите са непълнолетни и не са осъждани. По информация на прокуратурата един от тях има криминални прояви, свързани с неправомерно отнемане на чужди вещи.

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Особено сериозен момент в случая е разпространението на видеозаписи от случилото се в социалните мрежи и различни онлайн платформи. Според прокурорския говорител достъп до чувствителната информация в началото са имали ограничен брой хора, но след първоначалното публикуване записите са били разпространявани многократно от различни потребители.

Към момента няма категоричен отговор кой първоначално е разпространил видеоматериалите и дали това е направено от някой от присъствалите на партито.

С разпореждане на прокурора от 20 ноември органите на МВР, в частност Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и дирекция „Киберсигурност“, са получили указания да предприемат действия за свалянето на клиповете от интернет и предотвратяване на по-нататъшното им разпространение. Същевременно материалите трябва да бъдат съхранени за целите на досъдебното производство.

Коджаниколов подчерта, че разпространението на порнографско съдържание с участието на деца също представлява престъпление.

„Ако бъде доказана вината им, законът предвижда наказания лишаване от свобода до 5 години за непълнолетния обвиняем на 16-годишна възраст. За обвиняемите на 14 и 15 години предвидените наказания са от 2 до 8 години“, посочи той, като уточни, че това са законовите санкции, които се прилагат спрямо съответните възрастови групи.

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Пострадалото момиче вече е разпитано

15-годишното момиче е разпитано в качеството на свидетел. По думите на Коджаниколов то се намира в изключително уязвима позиция и е разказало за развитието на вечерта според спомените си.

Прокуратурата подчертава, че оттук нататък с пострадалата трябва да се работи изключително внимателно, за да не се стигне до повторна виктимизация.

„Следва изключително внимателно да се процедира с комуникацията, общуването и въобще участието в наказателното производство, за да се избегне, доколкото е възможно, повторна виктимизация и да се съдейства на нея и на нейните родители да премине през този период от живота си и да продължи“, заяви прокурорският говорител.

Той уточни, че към момента не му е докладвана необходимост от осигуряване на специална защита на момичето, но ако се установят законови предпоставки за това, такава ще бъде осигурена.

Проверяват се и сигнали за други възможни посегателства

По време на брифинга журналисти поставиха въпроси за появили се в публичното пространство твърдения за други момичета, които евентуално са били подложени на натиск или сексуално посегателство от участници в случая.

Коджаниколов заяви, че към този момент няма потвърдена информация за оказван натиск върху свидетел по делото. Той обясни, че след широкото разгласяване на случая в социалните мрежи постъпват различни сигнали и твърдения, които прокуратурата, следствието и полицията проверяват.

По думите му всеки сигнал се разглежда сериозно, като се преценява дали съдържа достоверна информация или представлява емоционална реакция на близки, познати и съученици на замесените младежи.

Прокурорският говорител коментира и видеоклип с пистолет, който също се разпространява в интернет. Той уточни, че кадрите са от отделен случай, случил се няколко дни преди партито в апартамента. Част от участниците в него са присъствали и на Halloween събирането, но двете събития са предмет на различни разследвания.

Случаят станал известен на разследващите след разпространението на клиповете

Един от съществените моменти, които прокуратурата тепърва изяснява, е защо за случилото се не е бил подаден сигнал по-рано. Инцидентът е от края на октомври, но по думите на Коджаниколов преди разпространението на видеозаписите в публичното пространство органите на досъдебното производство не са получавали сигнали за него.

Разследващите трябва да установят и точната хронология на събитията – кога е подаден сигналът за шум, кога е пристигнала полицията, какво са установили униформените и дали видеозаписите са направени преди или след посещението им.

Това ще бъде изяснено чрез технически експертизи на видеоматериалите. Според Коджаниколов подобен анализ изисква време и не може да бъде извършен в рамките на 24 часа.

„Сглобяваме цялата картина и ще имаме отговори на всички тези въпроси“, заяви той.

В заключение прокурорският говорител подчерта, че случаят е изключително чувствителен и специфичен, поради което прокуратурата ще предоставя информация за хода на разследването, без да разкрива подробности, които биха могли да попречат на събирането и проверката на доказателствата.