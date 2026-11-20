Премиерът на Великобритания Анди Бърнам (в центъра) изнася реч по време на пленарно заседание в рамките на срещата на върха между ЕС и Великобритания в Брюксел. 20 ноември 2026 г.

Великобритания и ЕС договориха нови мерки за сближаване, включително мобилност на младежите и улеснена търговия.

Предвижда се свързване на системите за търговия с въглеродни емисии и намаляване на проверките за стоки.

Прилагането на договореностите зависи от споразумение за по-ниски университетски такси за студенти от ЕС.

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Великобритания и Европейският съюз са постигнали споразумение за ново начало в отношенията си по време на среща на върха в Брюксел, съобщи канцеларията на британския премиер Анди Бърнам, предадоха Ройтерс и ДПА.

От „Даунинг стрийт“ съобщиха, че двете страни са договорили графици за въвеждането на схема за мобилност на младите хора, споразумение за санитарните и фитосанитарните изисквания и свързване на системите си за търговия с емисии.

Подробностите се очаква да бъдат публикувани в съвместно изявление по-късно днес.

ЕС и Великобритания са постигнали съгласие по няколко инициативи, насочени към подобряване на отношенията им десет години след като британците гласуваха за напускане на Съюза, съобщиха дипломати и представители на ЕС пред ДПА.

Реализирането на тези планове обаче зависи от постигането на допълнително споразумение за намаляване на таксите за обучение.

Постигнатите малко преди срещата на върха в Брюксел днес договорености включват нова схема за мобилност, която ще позволи на млади хора от Великобритания и ЕС да пътуват през Ламанша, за да учат или работят в другата страна, без да подлежат на настоящите визови изисквания.

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Предвижда се също премахване на част от проверките и документите, изисквани при търговията с редица животински и растителни продукти, както и свързване на системите на ЕС и Великобритания за ценообразуване на въглеродните емисии, така че в бъдеще двете страни да могат взаимно да признават квотите си за емисии.

Въвеждането на тези мерки обаче зависи от споразумение за намаляване на таксите за обучение на студентите от ЕС в британските университети. Двете страни планират да постигнат договореност по този въпрос в рамките на следващите шест месеца.

Британските университети начисляват значително по-високи такси на чуждестранните студенти, включително на гражданите на ЕС, отколкото на британските студенти.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британският премиер Анди Бърнам се срещнаха в Брюксел за втората среща на върха между ЕС и Великобритания след официалното оттегляне на страната от Съюза през 2020 г.

Срещата се провежда на фона на подновените дебати във Великобритания за евентуално повторно присъединяване към ЕС, след встъпването в длъжност на Бърнам през юли.

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Той планираше да представи варианти за бъдещите отношения на страната с ЕС преди срещата на върха, но впоследствие отложи представянето им.

Бившият британски министър на отбраната Дейвид Лами предложи връщането на страната в ЕС да бъде включено като основен елемент в предизборната програма на Лейбъристката партия на Бърнам за следващите парламентарни избори, които трябва да се проведат най-късно до 2029 г.

Повторното присъединяване на Великобритания към ЕС обаче се смята за много малко вероятно в близко бъдеще.

Преговорите за присъединяване към ЕС могат да продължат десетилетия и изискват единодушната подкрепа на всички настоящи държави членки.

Неотдавна върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас говори за „травмата“, която Брекзит е причинил на Съюза. С напускането на Великобритания страната стана първата държава в историята излязла от ЕС.

Във Великобритания Брекзит не доведе до очакваното преодоляване на дълбоките обществени разделения, а според мнозина е сред факторите, допринесли за икономическия спад в страната.