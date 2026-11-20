Русия атакува Украйна с над 400 дрона и 110 ракети, включително 27 балистични, съобщи Зеленски.

Загинали са осем души, а 30 са ранени; ударени са енергийни, транспортни и жилищни обекти.

Нанесени са сериозни щети по електропреносната мрежа, а в някои области са въведени аварийни спирания на тока.

Мащабна руска атака с дронове срещу украинската енергийна система, четирима загинали

Русия е атакувала Украйна през изминалата нощ и тази сутрин с над 400 ударни дрона и повече от 110 ракети, сред които 27 балистични, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

Той уточни, че при руската атака са били убити 8 души, а 30 са били ранени.

Зеленски посочи в публикация във Фейсбук, че е провел конферентен разговор с представители на военното командване и правителството, на който са били обсъдени последиците от руските удари.

"От снощи до тази сутрин Русия е изстреляла над 400 ударни дрона и повече от 110 ракети, от които 27 балистични. Руснаците нанесоха удари по много градове и области на Украйна. Абсолютно всички цели са обекти на обикновената гражданска инфраструктура – именно онова, от което буквално зависи животът на хората", заяви украинският президент.

По думите му атаките са били насочени срещу енергийни съоръжения и транспортна инфраструктура, включително мостове над река Днепър и железопътни обекти.

Поразени са били и електрически подстанции и електропроводи, от които зависят работата на украинските атомни електроцентрали и електроенергийните връзки със съседните държави от Европейския съюз. Повредени са и жилищни сгради.

Мащабна руска атака с дронове срещу украинската енергийна система, трима загинали

Зеленски подчерта, че руските сили са използвали и ракети с касетъчни бойни глави.

"Това беше един от най-мащабните удари. Използваната този път тактика беше особено подла – няколко вълни от ракетни удари през интервали от 20 до 30 минути, за да се затруднят гасенето на пожарите, разчистването на отломките и ремонтните дейности", заяви той.

"Вече имаше убити хора, когато специалистите оценяваха първоначалните щети по съоръженията, а руснаците нанасяха последващи удари", добави украинският президент.

Зеленски посочи, че украинската противовъздушна отбрана е свалила общо 79 крилати ракети. По думите му украинските военнослужещи са действали много професионално при прехващането им, като особено добре са се представили бойните самолети Ф-16, "Мираж" и МиГ.

Зеленски: Русия е атакувала Украйна с повече от 300 бойни дрона и над 30 ракети

"За съжаление, ситуацията с балистичните ракети е много по-сложна и това вече не зависи от собствените ни възможности, а от доставките на ракети от нашите партньори", отбеляза президентът.

По думите му възстановяването на енергийната и другата инфраструктура вече е започнало навсякъде в цяла Украйна, където обстановката от гледна точка на сигурността позволява. Министърът на енергетиката и представители на правителството са представили подробна информация за нанесените щети и необходимите ресурси за възстановяването.

Както беше съобщено по-рано, при руските удари през нощта на 19 срещу 20 ноември в Киев са били повредени съоръжения на столичното водоснабдително дружество "Киевводоканал".

В резултат на ракетните удари в украинската столица са установени повреди по Подолско-Воскресенския и Дарницкия мост, а Южният мост също е бил поразен.

Руските атаки са нанесли значителни щети на украинската енергийна инфраструктура, по-специално на електрически подстанции, експлоатирани от националния електроенергиен оператор "Укренерго".

В резултат на това в Полтавска и Харковска област са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването.