Мария Захарова заяви, че участието на Кая Калас в бъдещи мирни преговори за Украйна би провалило инициативите.

Тя обвини представителя на ЕС в антируски позиции и отхвърляне на руските опасения за сигурността.

Владимир Путин съобщи, че Москва е поканила европейски представители за разговори относно мира и преговорния формат.

Кая Калас: ЕС не трябва да попада в „руски капан“

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова днес заяви, че участието на върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас в евентуални бъдещи преговори с Русия за уреждане на конфликта в Украйна би довело до провала на всякакви мирни инициативи, предаде Ройтерс.

По-рано този месец Калас заяви, че Русия няма думата по въпроса кой ще представлява блока в украинско-руските мирни преговори. Калас отбеляза, че е наясно с нежеланието на руските власти да участва в преговорите, но добави, че изразява позицията на 27-те страни членки на Евросъюза, а не своето лично мнение.

Захарова каза на пресконференция в Москва, че Калас е крайно неподходяща фигура за участие в подобни преговори. Говорителката на руското дипломатическо ведомство аргументира оценката си със серия от цитати на Калас, от които по думите на Захарова става ясно, че върховният представител на ЕС по външната политика демонстрира антируски позиции.

Калас предупреди: Капан, в който Русия иска да се хванем

„Калас на всяка крачка отхвърля самата идея за обсъждане на опасенията на Русия в сферата на сигурността; тя открито признава, че в рамките на своите правомощия възнамерява да саботира всякакви споразумения, които биха отчели интересите на Москва или биха променили псевдоевропейската архитектура на сигурността, основана на (интересите на) ЕС и НАТО“, продължи Захарова, цитирана от ТАСС.

„Ако някой в Брюксел проявява интерес към такъв преговарящ с Русия, това само ни показва ясно какви резултати се надяват да постигнат там в диалога с нас – провала на всякакви мирни инициативи от страна на Брюксел. Именно това, струва ми се, тя ще изпълни блестящо“, отбеляза Захарова.

Руският президент Владимир Путин вчера заяви, че Русия е предложила на европейски представители да посетят Москва, за да изяснят позициите си за мира в Украйна и за формата на бъдещите преговори.