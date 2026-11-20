Е ксперти го наричат най-големия пробив в лечението на рака на панкреаса от десетилетия – ежедневно хапче, което изглежда свива и вероятно дори премахва туморите при някои пациенти с един от най-смъртоносните и трудни за лечение видове рак.

Ракът е станал неоткриваем при скенер при един на всеки 12 пациенти, приемали дараксонразиб (daraxonrasib) в комбинация с химиотерапия при ранни медицински изпитвания, съобщава Би Би Си (BBC).

Туморите са спрели да растат при почти всички от 61 участници, които наскоро са били диагностицирани с напреднал рак на панкреаса, разпространил се и в други части на тялото.

Лекарите обаче подчертават, че все още е много рано да се знае колко дълго лекарството може да държи болестта под контрол, и то не бива да се разглежда като лек.

Невероятно вълнуващо

От организацията Cancer Research UK нарекоха това „най-големия скок напред от десетилетия“ за пациентите с рак на панкреаса.

Д-р Сам Годфри от благотворителната организация заяви пред BBC News, че резултатите са невероятно вълнуващи: „Това, което направи това ново лекарство, е, че намери начин да лекува нелечимото. Най-накрая виждаме напредък при рака на панкреаса, който толкова отдавна се бавеше“.

Ракът на панкреаса е печално известен с това, че се лекува трудно и има най-ниската преживяемост от всички често срещани видове рак във Великобритания.

Въпреки че химиотерапията може леко да свие туморите, ракът често започва да расте отново. Повечето пациенти с напреднало заболяване преживяват месеци, а не години.

Лекарите се надяват новото лечение да даде на пациентите повече време, дори и да не може да спре рака завинаги. Изпитването е проследило пациентите средно за година и половина и при някои от тях ракът не се е завърнал през това време.

Необходими са по-продължителни проучвания, за да се разбере дали някой от тези случаи може да влезе в ремисия и за колко време.

При изпитването от фаза I/II:

туморите са спрели да растат при 90% от пациентите

при малко над 60% от пациентите туморите са се свили или са изчезнали

при около 8% от пациентите, или един на всеки 12, туморите са станали неоткриваеми при компютърна томография (скенер)

По-дълга преживяемост

Д-р Унги Парк от онкологичния център „Мемориал Слоун Кетеринг“ (Memorial Sloan Kettering) в САЩ, който участва в изпитването, заяви, че резултатите до момента са изключително обнадеждаващи. „Започваме да виждаме не само по-висок процент на отговор от страна на туморите, но и по-дълбоки реакции и почти удвояване на продължителността на контрол върху заболяването, което в крайна сметка може да доведе до по-дълга преживяемост“, каза той.

Дараксонразиб е лечение от типа KRAS инхибитор, което вече е одобрено в САЩ. То действа, като се захваща и изключва определени мутации, наречени RAS, откривани в повечето видове рак на панкреаса, които стимулират растежа на туморите.

Десетки други видове рак, включително на белия дроб и на яйчниците, могат да имат подобни мутации, което означава, че лекарството може да помогне и на много други пациенти.

Д-р Годфри заяви: „Бих се надявал ранният успех, който започваме да виждаме при рака на панкреаса, да може да бъде приложен и при други видове рак“. Той подчерта, че по-продължителните изпитвания и резултати са жизненоважни. „Ракът може да се върне и дори скенерите да не показват следи от него, не е задължително да знаете, че сте изчистени от рака, докато не мине повече време“.

Проф. Елена Гаралда, председател на европейска онкологична конференция, наречена EORTC, на която работата се представя пред други лекари, коментира: „Тези резултати са вълнуващи, защото показват, че комбинираното лечение би могло потенциално значително да подобри общата преживяемост на пациентите, както и времето, преди туморите да започнат да растат отново“.

Във Великобритания всяка година се поставят 11 500 диагнози на това заболяване и има около 10 200 смъртни случая, сочат данните на Cancer Research UK. Актьорът Алън Рикман почина от болестта през 2016 г., пет месеца след поставянето на диагнозата.

Симптомите могат да включват жълтеница, сърбяща кожа, по-тъмна урина, по-бледи изпражнения, необяснима загуба на тегло, умора и висока температура.

Рак на панкреаса

Рак на панкреаса е злокачествено заболяване, при което се образуват тумори в тъканите на панкреаса – жлеза, разположена дълбоко в коремната кухина, зад стомаха. Той е известен като едно от най-агресивните и трудни за лечение онкологични заболявания, с една от най-ниските степени на преживяемост. По-голямата част от случаите (над 90%) са панкреатични дуктални аденокарциноми, които произхождат от клетките, покриващи каналите на панкреаса. Поради късното диагностициране и бързата прогресия, прогнозата често е неблагоприятна, което го превръща в сериозно предизвикателство за съвременната медицина.

В ранните си стадии ракът на панкреаса рядко причинява забележими симптоми, което силно затруднява навременното му откриване. Когато симптомите се появят, те често са неспецифични и могат да включват болка в горната част на корема или гърба, необяснима загуба на тегло, загуба на апетит и умора. По-характерен, но обикновено по-късен признак, е появата на жълтеница – пожълтяване на кожата и бялата част на очите. Това се случва, когато туморът блокира жлъчния канал, което води до натрупване на билирубин в кръвта. Други свързани симптоми са потъмняване на урината, светли изпражнения и кожен сърбеж. Диагнозата се поставя чрез образни изследвания като компютърна томография (КТ) или магнитен резонанс (МРТ), ендоскопски процедури и биопсия за потвърждаване на наличието на ракови клетки.

Точните причини за развитието на рак на панкреаса остават неизвестни, но са идентифицирани няколко рискови фактора. Тютюнопушенето е един от най-значимите и предотвратими рискови фактори, като се смята, че причинява около 25% от случаите. Други важни фактори включват напреднала възраст (повечето случаи се диагностицират при хора над 65 години), хроничен панкреатит (възпаление на панкреаса), затлъстяване и захарен диабет, особено ако е с дългогодишна давност. Наличието на фамилна анамнеза за заболяването или определени наследствени генетични синдроми също повишава риска от развитие на болестта.

Лечението на рака на панкреаса зависи силно от стадия на заболяването и общото състояние на пациента. Хирургичното отстраняване на тумора е единственият потенциално лечебен метод, но е възможно само при малка част от пациентите, чието заболяване е открито в ранен, локализиран стадий. При по-напреднали случаи, когато ракът се е разпространил, се прилагат палиативни методи като химиотерапия и лъчетерапия, целящи да забавят прогресията на болестта, да облекчат симптомите и да подобрят качеството на живот. През последните години напредъкът в научните изследвания доведе до разработването на нови таргетни терапии и имунотерапии, които дават надежда за подобряване на преживяемостта и предлагат нови възможности за лечение на това тежко заболяване.