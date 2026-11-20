Надежда Йорданова потвърди разговори с „Прогресивна България“ и други сили за промени в Конституцията.

ПП-ДБ настоява за ограничаване правомощията на главния прокурор и реформа в прокуратурата.

Божидар Божанов посочи, че промените изискват широка подкрепа и дебат първо извън парламента.

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Признание, че вече говорят с "Прогресивна България" за промяна в конституцията направи председателката на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Надежда Йорданова в брифинг след избора на членове на ВСС от парламентарната квота. А съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов уточни, че за подобни изменения дебат ще започнат първо извън парламента, а след това и в него, а чисто математически това няма как да стане без най-голямата партия.

Според информация, цитирана от 24 Часа, Йорданова е признала, че вече се водят разговори с „Прогресивна България“ и други политически и граждански субекти, с което се поставя началото на сложен политически процес, изискващ широка подкрепа.

Бившата правосъдна министърка подчерта, че изборът на Висш съдебен съвет не е съдебна реформа. "Нужни са и конституционни изменения. Ние говорихме, показахме включително и при изслушването на кандидатите, че ще влезем в конституционния дебат с ясна цел да бъде ограничено всевластието на главния прокурор, да има реформа в прокуратурата, така че тя да е ефективна и демократично отчетна, да има съдебен контрол върху нейните действия, включително и механизъм за контрол върху начина, по който главният прокурор осъществява надзора за законност. Също така главният прокурор да не председателства прокурорската колегия", избори тя идеите им за промени в основния закон на страната.

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"Конституционният дебат е в процес на подготовка. А управляващите в своята управленска програма заявиха, че ще отворят този дебат. Ние ще се включим с нашите предложения", добави Йорданова.

Тя не скри недоволството и от решението на КС да установи за противоконституционни част от измененията, които вече бяха прокарани от тях и по-точно за ограничаването на правомощията на главния прокурор. "Две години по-късно ние продължаваме да виждаме, че около статута на главния прокурор кризата не спира. Скандалите се вихрят един след един. Затова ние сме решени независимо от това решение на конституционния съд, в тясната пътека, което то ни остави, да намерим решение на този проблем", закани се депутатката.

Йорданова призна, че водят разговори за конституционни промени с професионалисти и с неправителствения сектор. "Говорили сме и с колеги от парламента. Към настоящия момент е твърде рано да се говори за хронограма за избиране за приемане на конституцията. Опитваме се да показваме, че се учим от уроците си. Важно е да се постигне общественото съгласие, преди да се чертаят хронограми. Да, говорим с "Прогресивна България", да, говорим с други политически сили, говорим с обществото", каза тя.

"Изпълнихме нашето обещание, с което участвахме на предизборната кампания за 52-ото НС - поискахме и получихме мандат от нашите избиратели да бъде избран ВСС без участието на Борисов Пеевски. Вярваме, че с този избор 52-то НС премахва една огромна бариера пред необходимостта от случването на действителна и сериозна съдебна реформа, която да възстанови доверието на обществото в правосъдието", каза Йорданова.