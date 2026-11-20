2026 г. е първата година, в която изкуственият интелект (ИИ) оказва съществено влияние върху световния икономически растеж. Той компенсира отрицателните последици от шока в предлагането на енергия, предизвикан от нестабилността в Близкия изток. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева на пленарното заседание на срещата на лидерите от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън на 19 ноември.

„Това е първата година, през която изкуственият интелект оказва съществено влияние върху световния растеж. Той осигури противовес на отрицателния шок в предлагането на енергия, предизвикан от нестабилността в Близкия изток“, каза Георгиева.

Кристалина Георгиева: Три големи риска поставят световната икономика под натиск

„Енергийният шок ще отшуми, ИИ е завинаги“

Според ръководителя на МВФ енергийният шок постепенно ще отшуми, но изкуственият интелект ще остане траен фактор за световната икономика. „И докато енергийният шок в крайна сметка ще отшуми, изкуственият интелект е завинаги. Той е най-значимият фактор за конкурентоспособността, производителността и растежа в средносрочен план“, посочи тя.

По думите ѝ ускореното развитие на ИИ в около дузина икономики е допринесло за световен растеж от 3,1% тази година. В региона на АТИС растежът е по-висок – 3,4%. Световната търговия е нараснала с 4,6%, подкрепена от инвестиционния бум в ИИ, но и от страните, които са задълбочили регионалната си търговска интеграция.

Зад общите цифри обаче има големи разлики. Според Георгиева добре се представят износителите на енергия и държавите, силно интегрирани във веригата за доставки на ИИ. По-трудно им е на страните, които внасят енергия и са засегнати от явлението Ел Ниньо и други сътресения.

Инфлация от 4,7% и по-високи лихви

Георгиева очерта три въпроса, на които правителствата и централните банки трябва да обърнат внимание: инфлацията и лихвите, държавният дълг и бюджетните дефицити, и структурните реформи.

Кристалина Георгиева с прогноза за изкуствения интелект

„Както шокът в предлагането на енергия, така и шокът в търсенето, предизвикан от изкуствения интелект, повишават световната инфлация до 4,7% през тази година. Това налага затягане на паричната политика в много икономики“, заяви тя.

По думите ѝ по-високите очаквания за растеж, свързани с ИИ, и големият обем облигации, пуснати от държавите и частния сектор, също тласкат лихвите нагоре. „Доходността по облигациите в много развити икономики вече е на най-високите си равнища от десетилетия“, отбеляза Георгиева.

Дългът наближава 100% от световния БВП

По-високите лихви оскъпяват обслужването на дълга, което поставя под натиск публичните финанси. „Знаем, че равнището на световния дълг скоро ще достигне 100% от брутния вътрешен продукт – най-високото равнище след Втората световна война. Това изисква спешно внимание там, където съществува проблем“, каза ръководителят на МВФ.

Кристалина Георгиева предупреди за опасност от срив на пазара на ИИ

„Ако се бавите, губите“

Най-важният от трите въпроса според Георгиева са структурните реформи за по-висока производителност и растеж. Тя определи технологичната промяна като най-бързата трансформация в човешката история. „И за да го кажа съвсем просто: ако се бавите, губите“, заяви тя.

Георгиева призова държавите бързо да изградят цифрова инфраструктура, да подготвят пазарите на труда и работната сила за ИИ и да създадат механизми за ограничаване на рисковете – особено за финансовата стабилност и киберсигурността.

Месец по-рано: „ИИ, обичайте го или го мразете, вече е тук“

Георгиева развива тезата си от годишните срещи на МВФ и Световната банка в Банкок в средата на октомври. Тогава тя заяви, че инвестиционният бум в ИИ поддържа световния растеж около 3% въпреки енергийния шок и може да добави между половин и един процентен пункт към растежа на развитите азиатски икономики. „ИИ, обичайте го или го мразете. Той вече е тук“, каза тогава ръководителят на МВФ.

На същите срещи Георгиева предупреди, че без подходящи предпазни механизми и етична рамка рисковете от изкуствения интелект могат да надхвърлят ползите от него.

В заключение на речта си в Шънджън Георгиева подчерта значението на международното сътрудничество и цитира китайската поговорка: „Морето е необятно, защото приема водите на много реки“.