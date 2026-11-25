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Е дна от най-коментираните участнички в осмия сезон на „Игри на волята“ - Йоанна, разкрива непозната страна от себе си в новия епизод на „След Игрите Podcast“. Пред Симона Ръждавичка тя открито споделя, че е от ромски произход и че изпитва привличане към жени. В емоционалния разговор Йоанна говори за обществените предразсъдъци, тежкото си детство и болезнените семейни истории, белязали живота ѝ.

За първи път в „След Игрите Podcast“ Йоанна коментира спекулациите в социалните мрежи за своя етнически произход, като потвърждава, че е ромка. Тя говори и за сексуалната си ориентация, момента, в който е осъзнала чувствата си към жените и реакцията на семейството си. По-трудно ли е да бъдеш открита в България, отколкото в Италия и защо обществото продължава да поставя етикети на различните?

Зад конфликтния образ на Йоанна в „Игри на волята“ стои и тежка семейна история. Още на 11-годишна възраст тя заминава за Италия, където семейството ѝ преминава през сериозни финансови затруднения. Бедността е била толкова голяма, че понякога не са имали пари дори за автобус до училище.

Пред Генерал Ръждавичка Йоанна се връща и към болезнените спомени за домашното насилие, на което е била свидетел като дете. Тя говори за отношенията с баща си, насилието над майка си и възможността някога да му прости.

Йоанна прави равносметка и на участието си в „Игри на волята“, коментирайки конфликтите с останалите участници, нападателното си поведение и трудностите да намери приятели сред различните племена. Съжалява ли за реакциите си на Арената и как иска зрителите да я запомнят?

Един откровен разговор за бедността, домашното насилие, любовта, идентичността и смелостта да бъдеш себе си - в новия епизод на „След Игрите Podcast“ със Симона Ръждавичка.

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст “След Игрите” и дигиталните поредици “Домът на волята” и “По правилата на Мартин” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .