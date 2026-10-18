Любопитно

Антония от „Игри на волята“ проговори за най-болезнената загуба в живота си

Извън Арената Антония има образование по биотехнологии, но избира да се развива като персонален фитнес треньор

18 октомври 2026, 15:49
Антония от „Игри на волята“ проговори за най-болезнената загуба в живота си
Източник: След Игрите Podcast

А нтония, една от най-коментираните участнички в осмия сезон на „Игри на волята“, гостува на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“. Красивата фитнес треньорка прави откровени признания за личния си живот, любовните отношения и изневярата, като не подминава и напрежението с Бате Емо по време на участието си в екстремното риалити.

Пред Генерал Ръждавичка Антония признава, че е изневерявала, и споделя своята гледна точка за верността във връзките. Тя коментира ревността, проверяването на телефоните и въпроса дали липсата на внимание може да бъде оправдание за изневяра. Разкрива и какъв мъж би могъл да спечели сърцето ѝ.

Разговорът се връща и към конфликтите в племето на Ураганите. Антония коментира отношенията си с Бате Емо, напрежението помежду им и номинацията, която я изправи пред поредното изпитание. Чувствала ли се е предадена от своите съюзници и какво всъщност се е случвало зад камерите?

Един от най-емоционалните моменти в разговора е свързан със загубата на баща ѝ. Антония разказва за тази тежка лична трагедия и за мястото, което вярата в Бог заема в живота ѝ. Как загубата на един от най-близките ѝ хора е повлияла на решенията ѝ и какво ѝ дава сили да продължава напред?

Извън Арената Антония има образование по биотехнологии, но избира да се развива като персонален фитнес треньор. Тя говори за нереалистичните стандарти за красота, влиянието на социалните мрежи и натиска върху жените да изглеждат перфектно.

В епизода не липсват и забавни моменти. Симона Ръждавичка връща Антония към глада в Изолатора, прословутото кюфте и лишенията, които са я поставили на изпитание. А какво ѝ е липсвало най-много по време на престоя в „Игри на волята“?

Гледайте новия епизод на „След Игрите Podcast“ с Антония, за да научите повече за любовните ѝ признания, конфликтите в племето и живота ѝ извън риалитито!

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok  .

Източник: След Игрите Podcast    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Тежка катастрофа в Първомай, има загинал

Тежка катастрофа в Първомай, има загинал

Масирана размяна на удари, Украйна изстреля над 1000 дрона

Масирана размяна на удари, Украйна изстреля над 1000 дрона

Папа Лъв Четиринадесети благодари на вярващите за подкрепата

Папа Лъв Четиринадесети благодари на вярващите за подкрепата

"Код червено": Литва призова жителите си да се укрият в бомбоубежища заради неизвестен летящ обект

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
5 причини да живеем с котка

5 причини да живеем с котка

dogsandcats.bg
1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми
Ексклузивно

1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

Преди 8 часа
Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване
Ексклузивно

Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване

Преди 10 часа
<p>Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена

Преди 3 часа
Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица
Ексклузивно

Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Руските танкери в Черно море с нова схема

Руските танкери в Черно море с нова схема

Свят Преди 1 час

Най-малко 12 санкционирани танкера изглежда са използвали идентични устройства

Тръмп отстъпи пред Путин: 60 дни без новите санкции

Тръмп отстъпи пред Путин: 60 дни без новите санкции

Свят Преди 3 часа

Марко Рубио обясни, че Вашингтон ще анализира последиците от ограниченията за световната и американската икономика. Решението предизвика критики от републиканци и демократи, а Киев се опасява, че това е само началото на облекчаването на натиска върху Москва

Първа стъпка към Марс: Създадоха микроб, който „яде“ отрова и произвежда пластмаса

Първа стъпка към Марс: Създадоха микроб, който „яде“ отрова и произвежда пластмаса

Любопитно Преди 4 часа

Генетично модифицираният организъм, наречен sPL.001, е разработен от Pioneer Labs, за да функционира при условията на Червената планета

<p>Частични избори за кмет в 14 населени места: Къде гласуват и какво е известно до момента</p>

Частични избори за кмет в 14 населени места в стрната: Къде гласуват и какво е известно до момента

България Преди 5 часа

Избирателите в Полски Тръмбеш избират общински кмет, а в още 13 населени места се провежда вот за кмет на кметство. В Мало Конаре активността към 11 ч. е 3,47%, а в Полски Тръмбеш е имало проблем с една от машините за гласуване

Снимката е илюстративна

Камион се вряза в тълпа по време на индуистки празник в Индия, 13 души загинаха

Свят Преди 5 часа

Тежкотоварният автомобил е ударил вярващи пред храм в град Гуалиор. Президентът на страната изрази съболезнования на близките на загиналите

Димитър Стоянов: България очаква помощ от НАТО за наблюдение и борба с дронове

Димитър Стоянов: България очаква помощ от НАТО за наблюдение и борба с дронове

България Преди 5 часа

Извършителят на атаката срещу кораба „Челси 3“ в българската изключителна икономическа зона все още не е установен. Военната прокуратура води разследване, а достъпът до плавателния съд е ограничен

Вселенският патриарх Вартоломей в София: Светът има изключителна нужда от мир

Вселенският патриарх Вартоломей в София: Светът има изключителна нужда от мир

България Преди 6 часа

Двамата с патриарх Даниил отслужиха тържествена литургия в „Св. Александър Невски“

Борисов с критики към управляващите за цените на горивата и договора с "Боташ"

Борисов с критики към управляващите за цените на горивата и договора с "Боташ"

България Преди 6 часа

Той припомни, че по време на неговото управление страната също е преминала през кризи, сред които пандемията от COVID-19 и гръцката дългова криза

Отиде си писателят Любомир Котев

Отиде си писателят Любомир Котев

България Преди 6 часа

Той напусна този свят няколко месеца след като навърши 76-годишна възраст

Капибари са обитавали днешната пустиня Атакама преди 8,8 млн. години

Капибари са обитавали днешната пустиня Атакама преди 8,8 млн. години

Любопитно Преди 6 часа

Открит крайбрежен фосил на 8,8 милиона години доказва, че най-сухото място на Земята някога е било процъфтяваща влажна зона с богата растителност

Божана Кацарова: Изкарвам по 25 000 евро на месец, отказах OnlyFans

Божана Кацарова: Изкарвам по 25 000 евро на месец, отказах OnlyFans

Любопитно Преди 7 часа

Успехът не идва даром, а истинските неща в живота нямат нужда от показност. Това споделя инфлуенсърът и бизнес ориентирана личност Божана Кацарова в откровено интервю пред Мон Дьо

След Франция и Белгия: Протести избухнаха и в Италия

След Франция и Белгия: Протести избухнаха и в Италия

Свят Преди 7 часа

Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия

Акция на полицията в Благоевградско, има задържани

Акция на полицията в Благоевградско, има задържани

България Преди 7 часа

Иззети са около 110 грама амфетамини и 5,53 грама марихуана, а по три случая са образувани досъдебни производства

Издирват 11 души след потъване на лодка край Мексико, спасени са 16

Издирват 11 души след потъване на лодка край Мексико, спасени са 16

Свят Преди 8 часа

Няколко от оцелелите са с тежки наранявания, характерни за ухапвания от акули. В спасителната операция участват американски и мексикански екипи

Убедителна победа изпрати Алекса и Сапунджиева в следващия етап на звездния турнир на “Игри на волята”

Убедителна победа изпрати Алекса и Сапунджиева в следващия етап на звездния турнир на “Игри на волята”

Любопитно Преди 8 часа

Воините на Вулканите ще стартират следващата битка за територия последни

Фифо от „Игри на волята“: Защо отново не успя да победи Алекса?

Фифо от „Игри на волята“: Защо отново не успя да победи Алекса?

Любопитно Преди 8 часа

Един от най-силните участници в историята на предаването гостува на Мартин Кънев в новия епизод на „По правилата на Мартин“

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето мирише лошо, когато е мокро

dogsandcats.bg

11 енергични породи кучета, които сякаш никога не се уморяват

dogsandcats.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg
1

Популациите на диви животни се топят

sinoptik.bg

От сърцето ѝ до леглото – една крачка

Edna.bg

Антония от „Игри на волята“ разкри най-болезнената си загуба и направи неочаквано признание за изневяра

Edna.bg

48% от децата бежанци у нас са извън образователната система (ВИДЕО)

Nova.bg

Папа Лъв XIV произнесе първата си молитва „Ангелус“ след изписването от болницата (ВИДЕО)

Nova.bg