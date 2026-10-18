Антония от „Игри на волята“ проговори за най-болезнената загуба в живота си

А нтония, една от най-коментираните участнички в осмия сезон на „Игри на волята“, гостува на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“. Красивата фитнес треньорка прави откровени признания за личния си живот, любовните отношения и изневярата, като не подминава и напрежението с Бате Емо по време на участието си в екстремното риалити.

Пред Генерал Ръждавичка Антония признава, че е изневерявала, и споделя своята гледна точка за верността във връзките. Тя коментира ревността, проверяването на телефоните и въпроса дали липсата на внимание може да бъде оправдание за изневяра. Разкрива и какъв мъж би могъл да спечели сърцето ѝ.

Разговорът се връща и към конфликтите в племето на Ураганите. Антония коментира отношенията си с Бате Емо, напрежението помежду им и номинацията, която я изправи пред поредното изпитание. Чувствала ли се е предадена от своите съюзници и какво всъщност се е случвало зад камерите?

Един от най-емоционалните моменти в разговора е свързан със загубата на баща ѝ. Антония разказва за тази тежка лична трагедия и за мястото, което вярата в Бог заема в живота ѝ. Как загубата на един от най-близките ѝ хора е повлияла на решенията ѝ и какво ѝ дава сили да продължава напред?

Извън Арената Антония има образование по биотехнологии, но избира да се развива като персонален фитнес треньор. Тя говори за нереалистичните стандарти за красота, влиянието на социалните мрежи и натиска върху жените да изглеждат перфектно.

В епизода не липсват и забавни моменти. Симона Ръждавичка връща Антония към глада в Изолатора, прословутото кюфте и лишенията, които са я поставили на изпитание. А какво ѝ е липсвало най-много по време на престоя в „Игри на волята“?

Гледайте новия епизод на „След Игрите Podcast“ с Антония, за да научите повече за любовните ѝ признания, конфликтите в племето и живота ѝ извън риалитито!

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .