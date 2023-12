В очакване на ада: 575 бункера на Страшния съд

В планинската верига Блек Хилс в Южна Дакота, бивша военна база, съхранявала боеприпаси, е преустроена в бункери.

Мястото е трансформирано в удобни за живеене бункери, целящи да осигурят оцеляването не само за най-облагодетелствания 1% от населението на Земята, в случай на катаклизъм.

Данте Вичино, изпълнителен директор на Vivos, управител на бункерите на Страшния съд, каза за Absolutely Business:

„Средностатистическите хора вече могат да запазят своето място за онзи момент, в който адът се разрази над нас“.

„Vivos, сега известен като епичен хуманитарен проект за оцеляване, е напълно подготвен за каквито и да били събития и когато да се развият.“

Г-н Вичино каза, че членовете на групата на Страшния съд не са „препъри“ или „елит“, а „добре образовани, средностатистически хора“, които искат да защитят семействата си в тези несигурни времена.

Той добави: „Икономическият профил на хората в общността също е разнообразен - от по-ниски доходи на средната класа, до хора с висока нетна стойност.“

