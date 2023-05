Да надникнем в тайните бункери на политици и диктатори

О т Военните стаи на Уинстън Чърчил до Фюрербункера на Хитлер, сцена на неговата ужасна гибел, както и убежищата, в които президентът Джон Ф. Кенеди щял да се оттегли в случай на "ядрен Армагедон". Раходете се с нас из най-известните скривалища в света и техните интригуващи истории.

Бункерът на Джон Ф. Кенеди от Студената война

John F. Kennedy and Jacqueline Bouvier - Hyannis Port, Cape Cod in 1953. pic.twitter.com/xhP1HlBRWX — Michael Warburton (@MichaelWarbur17) May 17, 2023



Джон Ф. Кенеди бил избран за президент на САЩ през ноември 1960 г., по време на един от напрегнатите периоди на Студената война. С нарастващата заплаха от ядрено унищожение служителите били в пълна паника, когато разбрали, че новият президент няма защита от съветски удар във ваканционния си дом в Палм Бийч, Флорида, който впоследствие получил прякора Зимнят бял дом.

President John F. Kennedy’s top-secret Florida bunker pic.twitter.com/4CjhIfZ6Ba — Valentyna Vashchenko (@ValentynaVashc2) March 23, 2017

Военноморските строителни сили на САЩ за един месец изградили през свръхсекретен бункер от 1500 квадратни фута на близкия Peanut Island, до който президентът и семейството му можели да стигнат за пет минути с хеликоптер. До съоръжението се влизало през врата от стомана и бетон.

Покрит с 12 фута земя, бетон и олово, самият бункер бил разположен през 40-футов гофриран метален тунел, включващ остър завой от 90 градуса, за да смекчи ефектите от ядрен взрив. Въпреки че инсталацията не би оцеляла при пряко попадение, тя щяла да защити обитателите си от по-далечна експлозия, както и да ги предпази от последвалите отлагания, до 30 дни.

The county’s Parks and Recreation facilities now include President John F. Kennedy’s Cold War-era bunker on Peanut Island.



The county plans to restore the property and operate as a low-impact, educational and historic park. 👏



Would you visit the bunker if tours were offered? pic.twitter.com/224lshqYNi — PBC Mayor Robert S Weinroth (2021-2022) (@ComishWeinroth) May 20, 2021

Това обаче съвсем не бил луксозен подслон. „Хотелът на отряда“, както шеговито бил наречен разполагал с няколко двуетажни легла, душ за обеззаразяване, радио, бюро и люлеещ се стол за президента, за да облекчи хроничната му болка в гърба. Нямаше дори инсталирана работеща тоалетна.

Бункерът на Уинстън Чърчил

"El esfuerzo constante, no la fuerza ni la inteligencia, es la clave para desbloquear nuestro potencial".

Winston Churchill#Fuedicho pic.twitter.com/L4C0JdMKGE — Fuedicho (@fuedicho) May 25, 2023



През юни 1938 г. започнало строителството на подземен комплекс на 10 фута под сградата на Министерството на финансите в лондонския Уайтхол, за да може британското правителство да функционира по време на въздушни нападения. Двуетажният подслон бил завършен през август 1939 г., седмица преди Обединеното кралство да обяви война на Германия. След назначаването му за министър-председател Уинстън Чърчил посетил мястото за първи път през май 1940 г.

Комплексът е запазен от края на употребата му, след прекратяването на бомбардировките на Германия над Лондон през 1945 г. Когато влизъл в кабинета лидерът на съюзниците заявил: „Това е стаята, от която ще ръководя войната.“ И не сгрешил. Военният кабинет на Чърчил се събрал там общо 115 пъти, за да обсъдждат всичко - от евакуациите в Дюнкерк до атаките на Пърл Харбър. Мястото било най-посещавано по време на атаките с летяща бомба Blitz и V-1.

73 feet below London - submerged in the fat stench of cigar smoke - lies Churchill's War Room, the secret bunker that won the war. Senior Historian Nigel Steele guides @almurray and @James1940 on their very own private tour.



Links to listen below ⬇️ pic.twitter.com/YINyIvlrCm — We Have Ways of Making You Talk (@WeHaveWaysPod) April 5, 2022

Бомба паднала близо до входа на сградата през септември 1940 г. и установили, че комплексът няма да може да оцелее при пряко попадение. Тогава военните стаи били подсилени със слой бетон с дебелина пет фута, наречен „плочата“. По-късно комплексът е разширен, за да обхване 21 стаи.

Според експерта по военните стаи Джонатан Асбъри, на Чърчил макар и да му било приятно да показва комплекса на посетителите, ненавиждал да бъде затворен там по време на бомбардировки. Въпреки че разполагал със собствен офис/спалня, Чърчил е спал в съоръжението общо три нощи по време на войната, а прездостаналото време смело оставал на Даунинг стрийт 10 или в пристройката на резиденцията.

A great day today at Churchill War Rooms. Walking the top-secret corridors getting a glimpse of what life would have been like during the tense days and nights of the Second World War.



This is the only photo I took. Mrs Clementine Churchill's bedroom in the bunker. pic.twitter.com/mBTULoy92S — Sebastian Gladwish (@SebGladwish) May 18, 2022

Г-жа Чърчил също имала спалня в комплекса, въпреки че тя се използвала главно от дъщерята на двойката Мери. След Втората световна война съоръжението било запазено и поддържано, преди да бъде отворено за обществеността през 1984 г., а атракцията сега включва музей, посветен на живота на Чърчил.

Бункерите във Вила Торлония на Бенито Мусолини

Propaganda shot of Benito Mussolini standing atop a tractor during his “Battle for Grain” campaign, 1937 pic.twitter.com/HnKMm2hXyX — History Defined (@historydefined) May 17, 2023



Прекрасната вила Торлония в Рим била официалната резиденция на италианския диктатор Бенито Мусолини, който живеел в имота със съпругата и петте си деца от 1925 г., плащайки наем от само една лира на година.

След като Италия влязла във Втората световна война през 1940 г. на страната на Германия, било само въпрос на време съюзническите сили да започнат да бомбардират Рим. Мусолини действал твърдо и предизвикателно, заричайки се: „Ще изчакам бомбите да дойдат на моя балкон преди да сляза под земята.“ Но в действителност се отправял към бункера си само при предчувствие за предстоящо нападение.

Google photos reminded me that on this day three years ago, I was standing outside Mussolini's Villa Torlonia in Rome. pic.twitter.com/C2gusXyvHt — Teresa Walch (@walchster) September 1, 2020

Първият бункер на вила Торлония е преустроена винарска изба под езерото на имението през 1940 г. Тъй като се намирала на известно разстояние от основната резиденция, втори заслон с по-дебели стени и противогазови стоманени врати бил построен директно под имението на следващата година. След това, в края на 1942 г., започнала работата по най-модерното съоръжение, оборудвано с най-новите технологии и модни недостатъци.

Мусолини бил виждал удивителните бункери на Хитлер и се говори, позеленял от завист. В отчаянието си да не изостане от своя колега фашистки тиранин, той се спрял на най-модерната инсталация, която било възможно да се закупи. Съоръжението с форма на кръст било построено на повече от 20 фута под площада на вилата, с бетонни стени с дебелина 13 фута, които можели да устоят на най-мощните конвенционални бомби.

When you want to play war games like the Germans, but you don't have the means...



Mussolini's bunker at villa Torlonia pic.twitter.com/H5Mi0TsSas — Marco Chitti (@ChittiMarco) April 12, 2021

Мусолини бил свален от власт и арестуван през юли 1943 г., а третият и последен бункер във Вила Торлония никога не бил завършен. В крайна сметка имението е закупено от община Рим и превърнато в музей. Бункерите първоначално били отворени за обществеността, но трябвало да бъдат затворени за известно време поради високи нива на радиоактивния газ радон.

Бункерът „Вълча бърлога“ на Адолф Хитлер

Hitler's nephew wrote an essay defaming the dictator, then moved to the U.S. and served in the Navy to fight his uncle.



William "Willy" Patrick Hitler was born in Liverpool to a British mother and a German father, the half-brother of Adolf Hitler. When Anglo-German relations pic.twitter.com/89LhSVdYDz — Myths or Facts (@MythsOrFacts) May 16, 2023



Хитлер прекарал голяма част от Втората световна война – всъщност повече от 800 дни – във Wolfsschanze, или Вълчата бърлога, неговия щаб на Източния фронт, където се криел през голяма част от времето в силно укрепен бункер. Разположен дълбоко в мазурските гори в тогавашна Източна Прусия, зловещият комплекс е построен в тайна и е завършен през 1941 г., като не след дълго там пристигнал деспотът-убиец.

В гората били скрити цели 200 сгради, включително казарми, офиси, кино, електроцентрали, жп гара, две летища и бункери, разбира се, за Хитлер и неговия вътрешен кръг. В пределите на „Вълчата бърлога“ нацисткото ръководство организирало Холокоста, заедно с бруталните военни кампании като битката за Сталинград, подпомагани и подстрекавани от над 2000 военни и помощен персонал.

The Wolf's Lair (German: Wolfsschanze) was Adolf Hitler's first Eastern Front military headquarters in World War II. This is Hitler's bunker. In another (also destroyed) building the July Plot of 1944 was executed... and failed.#historyhustle #easternfront #ww2 #wolfschanze pic.twitter.com/9KGXvJcjSo — History Hustle (@HustleHistory) July 31, 2020

Тъй като войната се проточила много започнали да се обръщат срещу Германия, а Хитлер станал много параноичен. Сигурността в комплекса била изключително затегната и нацисткият лидер имал екип от 15 млади жени, които опитвали храната му за отрова. Но страховете му само нараснали и били похарчени огромни суми за надграждане на бункера, който в крайна сметка се превърнал в голяма, подобна на крепост структура с множество стаи, зали и проходи.

Подозренията на Хитлер се потвърдили на 20 юли 1944 г., когато група високопоставени офицери от Вермахта, водени от полковник Клаус фон Щауфенберг, се опитали да го убият, като поставили куфарче-бомба близо до бюрото му в конферентната зала на „Вълчата бърлога“. Куфарчето било преместено точно преди устройството да детонира, което спасило живота на Хитлер. Първоначалният план бил да поставят устройството в бункера, което почти сигурно щяло да го убие.

Adolf Hitler's pants after the failed assassination attempt at Wolf's Lair in 1944. pic.twitter.com/RlgADBMiev — History Photographed (@HistoryInPics) October 15, 2013

С приближаването на Червената армия Хитлер се сбогувал с „Вълчата бърлога“ през ноември 1944 г. и са използвани тонове експлозиви за разрушаването на комплекса. И все пак повечето конструкции са били само частично разрушени поради тяхната здравина. Сега привличат стотици хиляди посетители годишно и развитието им като туристическа атракция е много противоречиво.

Бункерът-42 на Йосиф Сталин

Josef Stalin em visita ao Teatro Bolshoi.



MOSCOU, 1926 pic.twitter.com/U4kw3vcyT8 — Acervo Comunista (@AcervoComunista) May 21, 2023



Почти десетилетие преди да бъдат построени бункерите на Кенеди и Конгреса, съветският лидер Йосиф Сталин наредил изграждането на свръхсекретно съоръжение, в което да може да избяга с висши правителствени служители, ако Москва бъде атакувана. Разположена на хълм на пешеходно разстояние от Кремъл и построена на 197 фута под земята, инсталацията от 75 350 квадратни фута в крайна сметка била завършена през 1956 г., три години след смъртта на Сталин.

Бункерът е построен по подобен начин на московското метро и се състои от четири тръби със стоманени пръстени, всяка с дължина 500 фута, които са свързани с тесни тунели. Основният вход бил през таен тунел в метростанция „Таганская“, но до бункера можело да се стигне и през фалшива жилищна сграда, скривала стълбище и защитен бетонен купол с дебелина 20 фута.

Stalin's Panic Room

Bunker 42

Putin's Panic Room

Bunker ? pic.twitter.com/inceEDRnFU — @sicrano (@LFOdS82) February 27, 2022

След завършването му ултрасигурното съоръжение било използвано като командна база за ядрените сили на Съветския съюз. Оборудван с пречистватели на въздуха, дълбоки кладенци за чиста питейна вода и други животоподдържащи системи, както и много място за съхранение на храна, ядреният бункер можел да издържи 3000 души за период от три месеца.

Говори се, че наследникът на Сталин, Никита Хрушчов, се скрил в бункера по време на Кубинската ракетна криза. След това обаче поддръжката отпадна и до края на 80-те години инсталацията била сериозно разрушена.

Bunker 42 russia, closest thing to fallout experience #Fallout pic.twitter.com/Jnc2UFyTbR — Sami Diab (@BigDaddytheGrea) July 10, 2018

След разпадането на СССР съоръжението, което първоначално е било под кодовото име Обект-02, е разсекретено. През 2006 г. руското правителство продало Бункер-42 на частна компания, която превърнала инсталацията в музеен и развлекателен комплекс, открит същата година.