Кубър Педи – градът, в който хората живеят под земята

П о дългия път към централна Австралия, докато пътувате 848 км на север от крайбрежните равнини на Аделаида, има разпръснати енигматични пясъчни пирамиди.

Но докато се впускате по-нататък по магистралата, изникват повече от тези мистериозни конструкции – купчини бледа пръст, хаотично разпръснати като отдавна забравени паметници. От време на време от земята стърчи бяла тръба.

Това са първите признаци на Кубър Педи, град за добив на опали с население от около 2500 души. Много от малките му върхове са отпадъчна почва от десетилетия минни дейности, но те също са доказателство за друга местна особеност – живот под земята.

