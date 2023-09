Е то как и защо технологичните милиардери се готвят за края на света?

Оцеляването на най-богатите



Дъглас Рушкоф, известен интелектуалец, посвети цяла книга, в която се задълбочи в тревожната тенденция технологичните милиардери да се подготвят за последните времена. Неговата работа „Оцеляване на най-богатите: Бягство от фантазиите на технологичните милиардери (2022 г.)“ проследява разговори с много неназовани милиардери, които търсят начини да оцелеят в случай на обществен и/или планетарен колапс.

Къде е най-доброто място за бункер ако настъпи краят на света: Нова Зеландия или Аляска?

Рушкоф разказва преживяването си в пустинята си с група технологични милиардери, които го засипали с въпроси относно изграждането на техните бункери. Някои искали да разберат, кое би било идеалното место за построяването им, докато други вече били построили своите бункери, но все пак искали още съвети от хуманистичния мислител.

Плановете на Питър Тийл за луксозен бункер в Нова Зеландия били отхвърлени



Нова Зеландия е най-добрият избор на богатите, целящи да възкръснат от пепелта на цивилизацията. Въпреки че по-голямата част от бункерната дейност се поддържа секретна, през 2022 г. стана ясно, че плановете на американския милиардер Тийл за луксозна бункерна къща бяха отхвърлени от местните регулатори. Също така се разразил голям скандал, когато той (както и други милиардери) поискал да получи новозеландско гражданство и да изживее своите фантазии, ако краят настъпи.

Кралят на изкуствения интелект Сам Алтман има сделка с Тийл за края на света

Главният изпълнителен директор на OpenAI, компанията, която превзема света, има сделка с Тийл (консервативен милиардер и ръководител на американската разузнавателна компания Palentir) в случай, че апокалипсисът се случи. През 2016 г., преди да стане много известен, New Yorker съобщи, че Атлман планира да лети до Нова Зеландия заедно с приятеля си Тийл с частния си самолет, ако се случи нещо ужасно.

Изпълнителният директор на Reddit си направи операция на очите в случай, че светът свърши

Главният изпълнителен директор на Reddit Стив Хъфман каза пред The New Yorker през 2017 г., че решението му да се подложи на очна операция не е заради удобство или естетически причини. Вместо това той се опита да подобри шансовете си да оцелее след катастрофа. „Ако светът свърши - и дори не ако светът свърши, а имаме огромни проблеми – сдобиването с контактни лещи или очила ще бъде огромна трудност“, сподели той.

Основната грижа на Хъфман? Обществен колапс.

Сега 39-годишният магнат на социалните медии разкри, че основната му тревога е „временният колапс на нашите правителства и структури“. За всеки случай той каза, че има „няколко мотоциклета“. „Имам куп пушки и амуниции. Храна. Мисля, че с това мога да оцелея в къщата си за известно време.“

50% от милиардерите от Силиконовата долина имат „застраховка срещу апокалипсис“

Въпреки че милиардерите обикновено са потайни, група във Facebook им позволява да споделят най-добри практики. Хъфман изчисли, че около половината милиардери, свързани с технологиите, са поне частично подготвени за края на света. „Страховете им са различни, но мнозина се притесняват, че тъй като изкуственият интелект отнема все по-голям дял от работните места, ще има ответна реакция срещу Силиконовата долина“, каза той пред The New Yorker.

Индустрията печели от страховете на милиардерите (и неограничените им пари)

Както се очакваше, се появи цяла индустрия, която обслужва и понякога подхранва кошмарните фантазии на свръхбогатите. Една от най-успешните компании, Vivos, предлага всичко - от частни луксозни бункери до места в общи бункери, започващи от само $35 000.

Извинение за натрупване на безкрайни суми

Писателят Рушкоф твърди, че макар да има множество причини тази мания за края на света да съществува, потенциалът за апокалипсис оправдава безмилостното им желание за повече богатство. „Те отхвърлят колективното държавно устройство през цялото време и възприемат високомерната идея, че с достатъчно пари и технологии светът може да придобие желания от тях облик“, пише той.