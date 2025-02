Увереност или напрежение? Какво ни каза езикът на тялото на Блейк Лайвли на червения килим

Б лейк Лайвли направи поява на червения килим по време на специалното издание „Saturday Night Live 50: The Anniversary Special“ в неделя – това беше първата ѝ публична изява, откакто заведе дело срещу колегата си от „Никога повече“, Джъстин Балдони.

Въпреки слуховете, че актрисата се е чувствала „нервна“ да бъде отново в светлината на прожекторите, експертът по езика на тялото Джуди Джеймс заяви ексклузивно пред Page Six, че Лайвли е успяла да прикрие добре притесненията си. Според Джеймс, тя е демонстрирала „признаци на стоицизъм“, докато е позирала на червения килим редом до съпруга си, Райън Рейнолдс.

