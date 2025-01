Нов обрат във войната между Джъстин Балдони и Блейк Лайвли

Д жъстин Балдони твърди, че Райън Рейнолдс агресивно го е нагрубил на среща по време на снимките на филма „Никога повече“ (It Ends with Us).

Това е пореден епизод на войната, която се води между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони, започнала, след като Лайвли обвини Балдони в сексуален тормоз, случил се по време на снимките на филма, който засяга именно темата за домашното насилие над жените.

(Видеото е архивно: Блейк Лайвли: Уморена съм да гледам четирите деца на Райън Рейнолдс)

Режисьорът-актьор подаде иск за 250 млн. долара срещу „Ню Йорк Таймс“ на 31 декември заради статия, публикувана на 21 декември, в която се съобщава за жалбата на колежката му Блейк Лайвли, в която се твърди, че е била подложена на сексуален тормоз и ответна клеветническа кампания.

Адвокатът на Балдони Брайън Фрийдман твърди, че „Таймс“ „се е поддал на желанията и капризите на два могъщи „недосегаеми“ холивудски елита“, имайки предвид Лайвли и Рейнолдс, бившите колеги, които се ожениха през 2012 г. Според Фрийдман в бомбастичния репортаж са използвани „подправени и манипулирани текстове“ и че неговата страна разполага с „цялата комуникация, която подкрепя“ тяхната версия на събитията.

Говорител на „Таймс“ отговори, като заяви: „Историята ни беше старателно и отговорно отразена. Тя се основаваше на преглед на хиляди страници оригинални документи, включително текстовите съобщения и имейлите, които цитираме точно и подробно в статията.“

Изданието планира да се защитава „енергично“ срещу иска на Балдони.

В рамките на жалбата си юридическият екип на Балдони твърди, че той и някои от продуцентите на „Никога повече“ са били извикани на среща в апартамента на Лайвли и Рейнолдс в Ню Йорк през януари 2024 г., ден преди снимките да бъдат възобновени след края на стачките на индустриалната гилдия.

Там „Рейнолдс изпада в тирада, ругаейки Балдони в среща, която Балдони по-късно описва като „травмираща“, заявявайки, че „никога не е говорил така през живота си“, се твърди в жалбата.

40-годишният Балдони твърди, че 48-годишният Рейнолдс „поискал“ извинение за 37-годишната Лайвли, обвинявайки го, че я е „засрамил“, а когато Балдони „се възпротивил да се извини за това, което не е направил, Рейнолдс се разгневил още повече“.

Адвокатите му определят предполагаемата размяна на реплики като „неуместно и унизително ругаене на Балдони, извършено може би умишлено, докато други приятели на знаменитости влизаха и излизаха от пентхауса им“.

Представителите на Рейнолдс и Лайвли не са отговорили на молбата на PEOPLE за коментар.

Според Балдони проблемът с коментара за теглото на Лайвли е бил недоразумение: Той казва, че е попитал треньора „колко тежи Лайвли“, тъй като има „проблеми с гърба“ и се е притеснявал да не се нарани за сцената, в която героят му я вдига. Треньорът „предал тази информация на Лайвли, която след това информирала Рейнолдс“, което довело до „конфронтация“, твърдят адвокатите на Балдони.

„Лайвли заплаши, че ще се откаже от продукцията, въпреки договорните си задължения. Лайвли постави на Балдони ултиматум: или да избере някой друг, или да работи с нея по начина, по който тя работи. Това беше нейният начин“, твърдят адвокатите на Балдони в жалбата.

В жалбата си адвокатите на Лайвли твърдят, че Балдони „редовно е унижавал Лайвли, като е намирала заобиколни начини да критикува тялото и теглото ѝ“.

Четири месеца след като ражда четвъртото си дете, Лайвли е „унизена да научи“, че Балдони „тайно се е обадил на фитнес инструктора ѝ, без нейно знание или разрешение, и е намекнал, че иска от нея да отслабне за две седмици“, пишат адвокатите ѝ. „Г-н Балдони казал на треньора, че го е попитал, защото се притеснявал, че ще трябва да вдигне г-жа Лайвли в сцена за филма, но такава сцена не е имало", обясняват от защитата на Балдони.

Жалбата на Лайвли включва и срещата на всички служители, състояла се през януари 2024 г., в която се казва, че тя е била „свикана, за да се справи с враждебната работна среда, която почти е провалила производството“, и че тя е избрала да присъства Рейнолдс, тъй като е имала „договорено право да присъства неин представител“. В жалбата се казва, че на срещата те „обсъдили надълго и нашироко подробностите за опасенията, които са били изразени от Лайвли и други лица“.

На друго място в жалбата адвокатите на Лайвли изразяват мнението, че тя е изправена пред „изключително“ емоционално страдание и че „Рейнолдс също е бил засегнат психически, физически и професионално от болката на съпругата и децата си“ заради ситуацията.

В същия ден, в който Балдони подаде иска си срещу „Таймс“, Лайвли ескалира собствените си правни действия, като официално подаде федерална жалба, срещу компанията на Балдони Wayfarer Studios и други, в Южния окръг на Ню Йорк.

В изявлението на адвокатите на Лайвли се казва: „Както се твърди във федералната жалба на г-жа Лайвли, Wayfarer и неговите сътрудници са нарушили федералното законодателство и законодателството на щата Калифорния, като са й отмъстили за това, че е съобщила за сексуален тормоз и проблеми, свързани с безопасността на работното място. Сега обвиняемите ще отговарят за поведението си пред федералния съд“.

В предишно изявление Лайвли заяви, че се надява нейните съдебни действия „да помогнат да се дръпне завесата на тези зловещи тактики за отмъщение с цел да се навреди на хората, които говорят за неправомерно поведение, и да помогнат за защитата на други, които може да станат мишена“.

Няколко от бившите колеги и сътрудници на Лайвли се изказаха в подкрепа на нейното разкриване, както и колегите ѝ от „Никога повече“.

Брандън Скленар насърчи феновете да прочетат цялата жалба на Лайвли, а Джени Слейт заяви: „Това, което беше разкрито за тормоза над Блейк, е ужасно мрачно, тревожно и напълно заплашително. Приветствам приятелката си, възхищавам се на смелостта ѝ и заставам на нейна страна“.

След оплакването на Лайвли Балдони беше съкратен от агенцията си William Morris Endeavor, по-известна като WME. В жалбата на Балдони се твърди, че Рейнолдс се е приближил до агента му по време на премиерата на „Дедпул и Върколак“ през юли и е „поискал агентът да „откаже“ Балдони“.

На 1 януари агенцията направи изявление пред The Hollywood Reporter, в което отрича Рейнолдс да ги е притискал да се откажат от Балдони. „Това не е вярно. ... нито пък е имало натиск от страна на Рейнолдс или Лайвли в който и да е момент да се откажат от Балдони като клиент.“

Джъстин Балдони е известен американски актьор, режисьор и продуцент, който се прослави с участието си в сериала "Jane the Virgin". Той е известен с активната си подкрепа за равенство и справедливост в холивудската индустрия, като често изразява мненията си за социални проблеми и движения. Балдони е създател на сериала "Мъже в", който разглежда мъжката идентичност и ролята на мъжете в съвременното общество. Блейк Лайвли е известна американска актриса, която стана популярна с участието си в сериала "Gossip Girl". Тя е известна с активната си подкрепа за правата на жените и борбата с домашното насилие. Лайвли е съпруга на актьора Райън Рейнолдс и заедно имат четири деца. Сексуалният тормоз е сериозен проблем, който засяга много хора по целия свят. Той включва нежелани сексуални действия или коментари, които се извършват срещу човешката воля и предизвикват психологически и емоционални увреждания. Борбата срещу сексуалния тормоз е от съществено значение за създаването на по-справедливо и безопасно общество за всички. "Никога повече" (It Ends with Us) е филм, който разглежда темата за домашното насилие над жените. Сюжетът се фокусира върху жената, която се бори срещу насилието и опитва да промени живота си. Филмът представя важни послания за силата на жените и необходимостта от подкрепа и разбиране в случаи на насилие. Историята между Джъстин Балдони и Блейк Лайвли се развива в контекста на съдебни спорове и обвинения за сексуален тормоз. Според твърденията на Балдони, Райън Рейнолдс е агресивно го нагрубил по време на среща по време на снимките на филма "Никога повече". Този инцидент е част от по-широкия конфликт между актьорите и продуцентите на филма, който разкрива сложни взаимоотношения и проблеми в холивудската индустрия. Тези събития подчертават важността на борбата срещу сексуалния тормоз и насилието, както и необходимостта от подкрепа и солидарност в обществото. Всеки инцидент на насилие и злоупотреба трябва да бъде сериозно взет и разследван, за да се осигури справедливост и защита за жертвите.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase