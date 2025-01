„Наистина съжалявам“: Джъстин Балдони се извинил на Блейк Лайвли в аудиосъобщение

Н ова гласова бележка, за която се твърди, че е изпратена от Джъстин Балдони до Блейк Лайвли, добави още една страница в правната драма на звездите от „Никога повече“.

Съобщава се, че аудиосъобщението, получено от „Дейли мейл“, е изпратено на 37-годишната Лайвли от 41-годишния Балдони, след като актрисата е предложила на своя колега и режисьор да бъдат направени някои промени в ключова сцена от филма.

Сцената на покрива, в която героите на Лайвли и Балдони се срещат, е обект на много спекулации в техните враждуващи съдебни дела. Лайвли е подала два иска срещу Балдони и негови сътрудници - жалба за граждански права в Калифорния и иск в Ню Йорк - обвинявайки актьора, че я е тормозил сексуално и ѝ е причинил „тежък емоционален стрес“ в допълнение към пропуснатите ползи.

Балдони е контраатакувал Лайвли с иск за 400 млн. долара, обвинявайки я в клевета и твърдейки, че е предприел определени мерки, за да получи контрол над филма от 2024 г.

В иска на Балдони се твърди също, че той се е чувствал „задължен“ да приеме и похвали преработената версия на сцената на покрива, за която се твърди, че е написана от Лайвли (която по-късно твърди, че е написана от съпруга ѝ Райън Рейнолдс), от страх да не си навлече гнева на Рейнолдс и най-добрата приятелка на Лайвли - Тейлър Суифт.

Твърди се, че Лайвли не е била доволна от първоначалния отговор на Балдони на нейните преработки. След няколко дни на мълчание от страна на актрисата, Балдони уж изпратил на Лайвли гласово съобщение, в което изразил своята вина.

„Искам да започна с извинение. Чета втората част на твоето съобщение. Наистина съжалявам“, казва той в гласовата бележка от април 2023 г., като добавя, че тя „е работила наистина усилено“ върху преработената версия на сцената.

Той продължава: „Наистина съжалявам. Това е провал от моя страна. Едно нещо, което трябва да знаеш за мен, е, че ще призная и ще се извиня, когато се проваля. Далеч съм от съвършенството. Аз съм много несъвършен човек. Както съпругата ми ще потвърди.“

„Ще се проваля. Ще кажа нещо погрешно. Вероятно ще те вбеся. Но винаги ще се извинявам и след това ще намирам пътя обратно към центъра. Това е едно нещо, в което мога да те уверя.“

Твърди се, че Лайвли е изпратила на Балдони текстово съобщение, което е включено в съдебния му иск, в което се нарича „Халееси“ и изглежда нарича Суифт и Рейнолдс свои „дракони“, намеквайки за героите от „Игра на тронове“.

Балдони съди Лайвли и други лица по искове за гражданско изнудване, клевета, навлизане в личния живот, нарушаване на подразбиращия се договор за добросъвестност и честна търговия, умишлена намеса в договорни отношения, умишлена намеса в бъдещо икономическо предимство и небрежна намеса в бъдещо икономическо предимство, според 179-страничната му жалба, получена от The Post.

Нейният правен екип отрича твърденията. Балдони съди и „Ню Йорк Таймс“ за клевета, след като публикува статия относно режисьора на „Никога повече“.

Вестникът заяви пред The Post, че планира да се „защитава енергично срещу съдебния иск“.

В своя иск, подаден в Ню Йорк, Лайвли обвинява Балдони, че ѝ е причинил „тежък емоционален стрес и болка, унижение, срам, омаловажаване, разочарование и душевни терзания“ в допълнение към пропуснатите ползи.

Балдони отрича обвиненията.

