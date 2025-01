"Изпратен в мазето": Изтекъл запис задълбочава враждата между Джъстин Балдони и Блейк Лайвли

К онфликтът между Джъстин Балдони и Блейк Лайвли се задълбочи, след изтекло гласово съобщение на първия, което той изпрати на своите сътрудници. Балдони се оплака, че е бил изгонен в мазето заедно със семейството и екипа си от Блейк Лайвли по време на премиерата на филлма It Ends with Us, в който и двамата заемаха главна роля, а той и режисира.

Съобщението беше пуснато в Шоуто на Мегин Кели по време на интервю, проведено от бившия водещ на Fox News с Брайън Фридман, адвокат на Балдони.

Кели предостави малко контекст за това как е получила съобщението, но Фрийдман каза в интервюто, че планира да постави “всяко едно текстово съобщение, всеки един документ” между Лайвли и Балдони в публичното пространство. По време на съобщението (пълният препис по-долу) Балдони каза, че е бил “изпратен в мазето с всичките ми приятели и семейство” повече от час, защото не му е било позволено да бъде виждан с Лайвли и актьорския състав.

Премиерата се състоя в AMC Lincoln Square Theatre в Ню Йорк на 6 август 2024 г. Балдони и Лайвли не бяха заснети заедно по време на вдигането на завесата за адаптацията на книгата на Колийн Хувър на Sony.

Публикуването на гласовата бележка е последната ескалация в спора между Лайвли и Балдони.

Лайвли заведе дело за обвиненията в сексуален тормоз и онлайн клеветническа кампания с цел разрушаване на репутацията, но Балдони все още не е отговорил официално на колежката си. Той обаче съди The New York Times за статията им за сагата, озаглавена: ”We Can Bury Anyone’: Inside a Hollywood Smear Machine.’

“Ще вземем това, което малките деца наричат разписки, и ще вземем тези текстови съобщения и ще ги пуснем, за да ги види обществеността", каза холивудският адвокат на Балдони.

Deadline се свърза с представителите на Лайвли за коментар относно гласовото съобщение на Балдони. В изявление във вторник нейните адвокати казаха: “Федералният съдебен спор на г-жа Лайвли пред Южния окръг на Ню Йорк включва сериозни твърдения за сексуален тормоз и отмъщение, подкрепени от конкретни факти. Това не е ‘вражда’, произтичащ от ‘творчески различия’ или ситуация ‘той каза/тя каза’. Както се твърди в жалбата на г-жа Лайвли и както ще докажем в съдебни спорове, Wayfarer (Studios) и неговите сътрудници са участвали в незаконни, ответни kоординирани неавтентични поведения срещу г-жа Лайвли за това, че просто се е опитала да защити себе си и другите на снимачна площадка.”

“Докато преминаваме през съдебния процес, призоваваме всички да помнят, че сексуалният тормоз и отмъщението са незаконни на всяко работно място и във всяка индустрия. Класическа тактика за отвличане на вниманието от обвиненията за този тип неправомерно поведение е ‘да обвинявате жертвата’, като предполагате, че те са поканили поведението, сами са го причинили, разбрали са погрешно намеренията или дори са излъгали. Друга класическа тактика е да се обърне жертвата и нарушителя и да се предположи, че нарушителят всъщност е жертвата. Тези концепции нормализират и омаловажават твърденията за сериозно неправомерно поведение.”

Фрийдман каза пред NewsNation: “Болезнено иронично е, че Блейк Лайвли обвинява Джъстин Балдони, че е въоръжил медиите, когато собственият й екип организира тази жестока атака, като изпрати на The New York Times грубо редактирани документи, преди дори да подаде жалбата.”

Гласовото съобщение на Джъстин Балдони:

“В това, което можеше да бъде една от най-красивите нощи в живота ми по отношение на кариерата,

Буквално бях изпратен в мазето с всичките си приятели и семейство за повече от час, защото не ми беше позволено да бъда видян,

тя не искаше да съм близо до нея или до останалата част от актьорския състав.

“И така, те ме изведоха от килима и ни изпратиха в мазето, бяхме там заедно, моите приятели и семейство, хората, които ме обичат най-много.

“Започваме да се смеем поради нелепостта на цялото това нещо и осъзнавам, че в една нощ, която трябваше да бъде толкова материалистично радостна, бях в мазето с хората, които ме обичат най-много и всички бяхме радостни и се смеехме, защото нищо от това няма значение, нищо от това."

“Не затова сме в бизнеса ... за да присъстваме на премиера и да бъдем празнувани така, ние сме в нея, защото сме артисти и вярваме в това, което правим и защото искаме да създаваме изкуство, което докосва душите на хората и може да движи хората.И това направихме, това направихте и двамата и вярвам, че това ще ни последва, истината ще надделее и светлината и любовта ще спечелят.”

