Нежелани целувки и гледане, докато е гола: Всичко, за което Блейк Лайвли съди Джъстин Балдони

Б лейк Лайвли обвини Джъстин Балдони в неподходящо поведение на снимачната площадка на филма “Никога повече“ и го съди за сексуален тормоз и последвала клеветническа кампания.

Месеци след като в интернет се появиха слухове за вражда между звездите, 37-годишната Лайвли твърди в новопостъпила жалба, че 40-годишният Балдони, който е и режисьор на филма, е проявил „обезпокоително“ и „непрофесионално“ поведение на снимачната площадка, а след приключването на снимките е разгърнал мащабна клеветническа кампания срещу нея.

Everything Blake Lively Claims in Complaint Against Justin Baldoni: Unwanted Kissing, Watching Her Naked and Smear Campaign https://t.co/ICvuQxd4KB — People (@people) December 21, 2024

Жалбата е подадена не само срещу Балдони, но и срещу главния продуцент на филма, Джейми Хийт, както и срещу продуцентската компания на Балдони, Wayfarer Studios, и нейния съосновател Стив Саровиц. Тя е подадена и срещу Джед Уолъс, Мелиса Нейтън и Дженифър Абел, всеки от които е посочен в предполагаемия опит за опетняване на репутацията на Лайвли по-рано тази година.

Брайън Фрийдман, адвокатът на Балдони, заяви, че жалбата на Лайвли е с цел „да поправи негативната ѝ репутация“. Той също така заяви, че нейните твърдения са „фалшиви, възмутителни и с цел да навредят публично“.

Фрийдман твърди също, че Лайвли е създала проблеми по време на снимките на филма, включително „заплашила да не се появи на снимачната площадка, заплашила да не рекламира филма, което в крайна сметка довело до провала му по време на премиерата.“

Обвиненията на Лайвли датират отпреди началото на снимките на адаптацията на романа на Колийн Хувър - и преди да бъде проведена среща за въвеждане на предпазни мерки по отношение на Балдони и Хийт. Сред твърденията ѝ са, че преди снимките Балдони „е вмъкнал импровизирано безпричинно сексуално съдържание и/или сцени с голота във филма (включително за непълнолетен герой) по силно обезпокоителен начин“.

Blake Lively Sues It Ends With Us Co-Star Justin Baldoni for Sexual Harassment, Retaliation https://t.co/dAYEupfITm — Teen Vogue (@TeenVogue) December 21, 2024

Тези промени и допълнения - които включват „сцена, в която Лайвли трябва да получи оргазъм пред камерата“, и „подробна сцена“ на по-младата версия на героинята на Лайвли, Лили Блум, която губи девствеността си и която не е в романа - са добавени без съгласието на актрисата, след като тя е подписала договора за филма, според жалбата.

Когато Лайвли „възразила срещу тези допълнения, Балдони настоял, че ги е добавил, защото е правил филма „през погледа на жената“, се твърди в жалбата.

Въпреки че в крайна сметка се съгласил да премахне сцените, режисьорът уж се опитал да запази една, в която Лили и героят на Балдони, Райл Кинкейд, изпитват оргазъм в брачната си нощ, което било „важно за него, защото той и партньорката му достигат кулминацията едновременно по време на полов акт“.

Той също така „натрапчиво попитал“ Лайвли дали тя и съпругът ѝ (актрисата е омъжена за Райън Рейнолдс) също „достигат кулминацията си едновременно по време на полов акт“, въпрос, който Лайвли намерила за „натрапчив“ и отказала да обсъжда с него, според жалбата.

По време на интимните сцени, които влизат в окончателния сценарий, Балдони също така „импровизира физическа близост, която не е била репетирана или обсъждана с Лайвли, без да е включен координатор на интимността“, се твърди в жалбата.

В жалбата се твърди, че една от тези импровизации се е случила, когато Балдони „дискретно захапал и засмукал долната устна на Лайвли по време на сцена, в която импровизирал многобройни целувки на всеки дубъл“ - сцена, която „настоявал“ да заснеме „отново и отново“.

По време на друга сцена, бавен танц между Лили и Райъл, който не изисква звук, Балдони се навел напред и бавно прокарал устни от ухото ѝ и надолу по шията ѝ, докато казва: „Миришеш толкова хубаво“, се твърди в жалбата.

Балдони галел Лайвли с устните си по начин, който нямал нищо общо с ролите им, се твърди в жалбата, като се добавя, че когато по-късно Лайвли възразила срещу поведението му, Балдони ѝ отговорил, като ѝ казал: „Дори не ме привличаш“.

След среща между Лайвли, Балдони, продуцентите и Райън Рейнолдс през януари 2024 г. Wayfarer Studios се съгласяват, че на снимачната площадка ще има координатор по интимните въпроси „за всички сцени, включващи голота и/или симулиран секс“, и няма да има „повече импровизации на целувки“, според жалбата.

Lively accuses Baldoni and the studio of embarking on a “multi-tiered plan” to damage her reputation: https://t.co/fX7KyCwC4A — WCNC Charlotte (@wcnc) December 22, 2024

Подобно „смущаващо“ поведение е продължило и по време на снимките, според жалбата, в която се твърди, че и Балдони, и Хийт са споделяли свои „лични сексуални преживявания“ и понякога са оказвали натиск върху Лайвли да им отвърне.

По време на сцената, в която Лили ражда, Балдони и Хийт „притискат Лайвли да симулира пълна голота, въпреки че в сценария, договора ѝ или в предишни творчески дискусии не се споменава за голота за тази сцена“, се казва в жалбата.

Сцената с раждането, за която Лайвли „е била предимно гола, с широко разтворени крака и само с малко парче плат, покриващо гениталиите ѝ“, също е била „напълно лишена от стандартните защити в индустрията“, се твърди в жалбата.

В жалбата също така се казва, че Хийт е показал на Лайвли и на нейния асистент на снимачната площадка графичен и „напълно гол“ видеозапис на раждането на съпругата му - който Лайвли първоначално е сметнала за „порнография“ - без да е дала съгласието си. В жалбата се твърди също така, че двамата мъже са „навлезли“ в личното пространство на Лайвли, като многократно са влизали без предупреждение в съблекалнята ѝ, докато тя се е преобличала.

Когато Лайвли се опитала да се срещне с Хийт, за да обсъди „непрофесионалното поведение“ на Балдони на втория ден от снимките, в жалбата се твърди, че той „пристигнал без предупреждение“ в съблекалнята на Лайвли, докато тя била „топлес и гримьорите ѝ премахвали грима от тялото“.

След като Лайвли казала, че могат да се срещнат, „след като бъде облечена“, той настоял тя да му позволи да влезе и тя „неохотно се съгласила, но помолила г-н Хийт да остане с гръб към нея“, но твърди, че минути по-късно забелязала, че продуцентът „гледал директно към нея, докато тя била напълно гола“.

И Балдони, и Хийт са говорили „често“ за „предишната си пристрастеност към порнографията“, а също така са споделили за миналите си сексуални връзки по начин, който Лайвли е намирала за „неуважителен и обезпокоителен“, се твърди в жалбата.

Балдони и Хийт също така „постоянно“ прегръщали и докосвали актьорите и екипа на „Всичко свършва с нас“, а когато Лайвли - или някой друг - „избягвал“ контакта, те „отвръщали на удара, като ставали раздразнени, студени и не сътрудничели“, се твърди в жалбата.

В един момент Балдони също така „твърди, че може да говори с мъртвите“, като казва на Лайвли „на няколко пъти“, че е говорил с наскоро починалия ѝ баща, според жалбата.

Балдони „често“ наричал жените на работното място „секси“, се твърди в жалбата. При един от предполагаемите инциденти режисьорът „притиснал“ Лайвли да свали палтото си, за да разкрие сутиена си - който тя частично разкопчала, за да разкрие сутиена си - в „препълнена“ обстановка, и ѝ казал: „“Мисля, че изглеждаш секси„ с тон, който я накарал да се почувства загледана и изложена на показ“.

В допълнение към предполагаемите сексуални коментари по адрес на Лайвли, в жалбата се твърди също, че Балдони „е излязъл извън пътя, за да отправи критики към възрастта и теглото ѝ“, включително изразявайки притеснения, че тя „изглежда стара и непривлекателна въз основа на папарашки снимки от снимачната площадка“.

Той също така „редовно унижавал“ Лайвли, като „намирал начини да критикува тялото и теглото ѝ“, включително се обаждал на треньора ѝ - по-малко от четири месеца след като е родила четвъртото си дете - зад гърба ѝ и намеквал, че „иска да отслабне за две седмици“, се твърди в жалбата.

В жалбата също така се твърди, че Балдони и Хийт „умишлено са скрили“ от Лайвли, че тя е била изложена на COVID в епидемия на снимачната площадка, която е довела до заразяване на нея и на бебето ѝ тогава.

Снимките на „Никога повече“ бяха спрени по време на стачката на сценаристите миналата година, но преди да бъдат възобновени, Лайвли изложи оплакванията си от режисьора и продуцента - и тяхното „натрапчиво, нежелано, непрофесионално и сексуално неподходящо поведение“ - по време на среща през януари 2024 г.

Justin Baldoni’s lawyer stated that the decision to hire PR crisis manager Melissa Nathan stemmed from “multiple demands and threats made by Ms. Lively during production.”



According to TMZ, Blake Lively’s demands included:

• no more showing nude videos or images of women to… pic.twitter.com/GZFYxzlQBd — Pop Base (@PopBase) December 21, 2024

Резултатът от срещата на „всички“, проведена за справяне с „враждебната работна среда, която почти бе провалила продукцията“ преди стачката, бе списък с 30 защити, включително 17, които „имаха за цел да задължат Wayfarer да прекрати притеснителното поведение на снимачната площадка на Балдони и Хийт“, според жалбата.

Сред защитите били „никакви импровизации на целувки“ и „никакви лични, физически докосвания или сексуални коментари от страна на г-н Балдони или г-н Хийт, които да бъдат толерирани от Блейк Лайвли и/или някой от нейните служители, както и от жени от актьорския състав или екипа без тяхното изрично съгласие“.

След като получи списъка, Wayfarer (чийто съсобственик е Балдони) заяви отчасти: „Въпреки че гледната ни точка се различава в много аспекти, осигуряването на безопасна среда за всички е от първостепенно значение, независимо от различните гледни точки. Що се отнася до изложените от вас искания, намираме повечето от тях не само за разумни, но и за съществени в полза на всички участващи страни.“

В жалбата се твърди, че преди премиерата на филма „Никога повече“ през август Балдони, страхувайки се, че Лайвли ще оповести публично негативните си преживявания на снимачната площадка, е привлякъл екип, който да защити репутацията му и да настрои хората срещу нея, за което свидетелстват частни текстови съобщения и имейли, включени в жалбата.

„За да се предпази от риска г-жа Лайвли някога да разкрие истината за г-н Балдони, екипът на Балдони-Уейфарър създаде, подхвърли, подсили и увеличи съдържанието, предназначено да унищожи доверието в г-жа Лайвли“, се твърди в жалбата.

„В една размяна на мнения между Абел, изпълнителен директор по връзки с обществеността, и Нейтън, експерт по управление на кризи, Абел предава разочарованието на Балдони от първоначалните планове на екипа за предполагаемата клеветническа кампания", според доказателствата, подадени към жалбата.

Други текстове показват, че екипът на Балдони се радва на успеха си, след като е затворил съобщенията за предполагаемото му неподходящо поведение на снимачната площадка, като през октомври Нейтън казва, че Балдони „не осъзнава колко голям късметлия е в момента“.

След подаването на жалбата Лайвли заяви в изявление за „Ню Йорк Таймс“: „Надявам се, че моите съдебни действия ще помогнат да се дръпне завесата на тези зловещи тактики за отмъщение с цел да се навреди на хората, които говорят за неправомерни действия, и ще помогнат за защитата на други, които може да станат мишена.“

