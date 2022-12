Учени изследват динозавърски зъби, за да разберат менюто им

С леди по зъби на динозаврите могат да разкрият с какво древните гигантски животни са се хранили и какво не е било включено в менюто им, съобщи електронното издание “Юрикалър”.

Изследването е на международен екип от учени, включващ специалисти от университетите на Токио, Майнц и Хамбург.

За първи път, за целите на проучването, се прави анализ на зъбни части, за да се разберат хранителните навици на големи тероподи, включително алозавър и тиранозавър рекс.

Специалистите подготвят триизмерни изображения на отделни зъби и анализират рисунъка на останалите следи върху тях. Така те правят предположения кои динозаври са консумирали често твърди кости и кои са се хранили с по-меки храни и плячка. Тази техника открива нов път за изследвания в палеонтологията, като помага да се разберат по-добре не само динозаврите, но и околната средата и общностите, в които са живели.

Експертите правят анализ на микроструктурата на отделни зъби на динозаври отпреди повече от 100 милиона години, за да разберат по-добре какво може да са консумирали.

"Искахме да проверим дали може да използваме този метод, за да открием доказателства за различно хранително поведение при тиранозаврите (от периода креда, преди 145 млн. до 66 млн. години) в сравнение с по-стария алозавър (от юрския период преди 201 млн. до 145 млн. години), като и двата са тероподи", обяснява Даниела Винклер , която е част от изследователския екип. "От други изследвания вече знаехме, че тиранозаврите могат да чупят и да се хранят с кости... Но алозаврите са доста по-стари и за тях няма толкова много информация".

Подобен анализ се използва главно за изследване на зъбите на бозайниците. Създава се триизмерно изображение с висока разделителна способност на зъбната повърхност в много малък мащаб с размери 100 микрометра (една десета от милиметъра) на 100 микрометра. След това са анализирани различни параметри на изображението, сред които грапавост, дълбочина и сложност на следите от износване. Ако има различни по размер следи, които се наслагват една върху друга, това се свързва с консумация на твърди предмети, например кости. Ако обаче следите са по-подредени, с подобен размер и не се припокриват, това се свързва с хранене с меки предмети, например месо.

