"Удивителен" динозавър с гъша шия е бродил по Земята (СНИМКИ)

О бширната група на динозаврите, включваща големи хищници като Тиранозавър рекс, е била населена и от редица чудаци, странници и изгнаници. На тази характеристика отговаря наскоро описан динозавър от Монголия, който е бил с размерите на гъска и е приличал на нея, предаде Ройтерс.

Динозавърът, наречен Natovenator polydontus (Натовенатор полидонтус), е живял преди около 72 милиона години по време на периода креда. Тялото му е било като на гмуркаща се птица с издължена гъша шия и дълга сплескана муцуна и уста, пълна с повече от 100 малки зъба.

