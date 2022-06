Откриха останките на най-големия месояден динозавър в Европа

Ф осили, открити върху скала на английския остров Уайт, се оказаха останки на месояден динозавър, който може да е по-голям от всеки друг известен хищник в Европа, предаде Ройтерс.

Палеонтолозите са открили части от скелет на динозавър, живял преди около 125 милиона години, през периода креда, включително кости от гърба, таза и опашката, част от крайниците, но без череп или зъби.

Въз основа на откритите останки учените са установили, че динозавърът е надхвърлял 10 метра дължина и може би дори много повече.

„Размерът на екземпляра е впечатляващ. Той е един от най-големите, и вероятно най-големият известен сухоземен хищник живял някога в Европа“, казва докторантът и автор на изследването Крис Баркър от университета в Саутхемптън.

Учените са установили също, че хищникът принадлежи към групата на спинозаврите.

Спинозавърът е живял преди около 95 милиона години. С неговите 15 метра дължина, той е определян за най-дългия известен хищен динозавър.

Спинозаврите притежават удължени черепи, напомнящи на крокодилска глава, с много конични зъби - идеални за хващане на хлъзгава плячка, както и силни крайници и големи нокти.

Изследователите все още не са дали на новооткрития динозавър научно име, но го наричат ​​„Спинозавридът от Бялата скала", заради геоложкия слой на скалите, където са открити костите.

Те вярват, че хищникът не е член на нито един по-рано идентифициран вид.

