Този връх може да надмине Еверест и да се превърне в най-високия в света

П ланината Еверест е най-високата планина в света, измерена от морското равнище. Но дали ще запази тази титла завинаги?

За да отговорим на този въпрос, първо трябва да разберем как се образуват планините и как Еверест и останалите Хималаи са станали толкова високи. Един от начините за образуване на високи планини е сблъсъкът на две тектонски плочи. Когато едната от тях започва да субдуцира - или да се движи под другата - кората се разбърква, надига се и се превръща в планина.

Според Роб Бътлър, геолог от Университета в Абърдийн, Шотландия, височината на планините, които се образуват при тези сблъсъци, зависи от много фактори. Тези характеристики включват дебелината на кората, която се определя от интензивността и продължителността на тектоничния сблъсък, и температурата на кората, която се определя от нейната възраст.

„Мислете за кората не като за твърдо тяло, а като за вискозна течност, като кленов сироп“, казва Бътлър. Подобно на студения кленов сироп, студената кора е по-вискозна и следователно по-твърда. Затова по-дебелата и студена кора може да образува по-високи планини, отколкото по-тънката и топла кора.

Освен дебелината и температурата на земната кора, най-важният фактор, който определя височината и растежа на планините, е ерозията.

„Именно защото ерозията е толкова ефективна, Хималаите са една от най-бързо издигащите се скални системи на планетата“, казва Бътлър. Това се дължи на принцип, наречен изостазия. Подобно на плаващ в океана контейнеровоз, колкото по-малко материал е натрупан върху земната кора, толкова по-високо се издига той над мантията - средния слой на планетата.

Така че колкото повече материал се изнася от дадена планина - чрез река, ледник или проливни дъждове и свлачища - толкова повече планините наоколо могат да се издигнат. Всъщност проучване от 2024 г. установява, че бързата ерозия на речната мрежа на повече от 45 мили (72 км) от Еверест е помогнала на върха да нарасне с между 49 и 164 фута (15 и 50 метра) през последните 89 000 години.

Въпреки че ерозията е един от факторите за растежа на планините, тя е и част от причините за тяхното свиване, обяснява Матю Фокс, съавтор на изследването и геолог от Университетския колеж в Лондон. „Дали планините растат или се свиват зависи от този баланс между скоростта на ерозията и скоростта на издигането“, казва Фокс пред Live Science. Ако темпът на издигане е по-висок, планината ще расте. Ако скоростта на ерозията е по-висока, планината ще се свие.

Някои учени предполагат, че Нанга Парбат, един от хималайските съседи на Еверест и деветата по височина планина на Земята, расте достатъчно бързо, за да може един ден да задмине Еверест по височина. Бътлър и Фокс обаче се съмняват, че това ще се случи. Въпреки че Нанга Парбат расте по-бързо от Еверест поради бързата ерозия, той също така е по-бързо ерозиращ поради интензивността на мусоните в този район. За разлика от тях Еверест расте и ерозира по-бавно, поради което височината му е сравнително постоянна - 2 000 фута (610 м) над тази на Нанга Парбат.

