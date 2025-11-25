България

Седем пометени коли при катастрофа в Стара Загора

По първоначална информация един човек е пострадал и е бил откаран за преглед в лечебно заведение

25 ноември 2025, 09:43
Седем пометени коли при катастрофа в Стара Загора
Източник: БТА

С едем автомобила са пострадали при катастрофа на кръстовището между улиците „Христо Ботев“ и „Св. Отец Паисий“ в Стара Загора в понеделник вечер. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е получен в 18:45 ч.

Жестока катастрофа край Пловдив, загина семейство с дете

По първоначална информация един човек е пострадал и е бил откаран за преглед в лечебно заведение, след което е освободен за домашно лечение.

От полицията уточняват, че при произшествието са нанесени материални щети, като част от автомобилите са били паркирани.

Четирима души са загинали, а 32 са ранени при 21 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, припомня БТА. От началото на месеца са регистрирани 405 катастрофи с 35 загинали и 519 ранени.

Източник: Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева    
Стара Загора катастрофа
Жестока катастрофа край Пловдив, загина семейство с дете

Жестока катастрофа край Пловдив, загина семейство с дете

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Чикаго- цена на жилищата, заплати и още нещо

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Чикаго- цена на жилищата, заплати и още нещо

Циклон носи захлаждане, очакват се валежи от дъжд и сняг

Циклон носи захлаждане, очакват се валежи от дъжд и сняг

САЩ и Русия преговарят в Абу Даби – възможен ли е мир в Украйна

САЩ и Русия преговарят в Абу Даби – възможен ли е мир в Украйна

Предлагат промени в здравните вноски

Предлагат промени в здравните вноски

Skoda ще развихри дизайн, технологии, ДВГ и EV със следващата Octavia

Skoda ще развихри дизайн, технологии, ДВГ и EV със следващата Octavia

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Всичко от днес

