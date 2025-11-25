Седем пометени коли при катастрофа в Стара Загора

С едем автомобила са пострадали при катастрофа на кръстовището между улиците „Христо Ботев“ и „Св. Отец Паисий“ в Стара Загора в понеделник вечер. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е получен в 18:45 ч.

По първоначална информация един човек е пострадал и е бил откаран за преглед в лечебно заведение, след което е освободен за домашно лечение.

От полицията уточняват, че при произшествието са нанесени материални щети, като част от автомобилите са били паркирани.

Четирима души са загинали, а 32 са ранени при 21 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, припомня БТА. От началото на месеца са регистрирани 405 катастрофи с 35 загинали и 519 ранени.