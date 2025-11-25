БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Чикаго- цена на жилищата, заплати и още нещо

М ечтаете за живот в Чикаго? Преди да стегнете куфарите, ето всичко, което трябва да знае всеки българин за визите, документите и шокиращата реалност – местенето на нов континент винаги носи предизвикателства, които са значително по-големи от тези в Европа. А САЩ не е прочута с лесната си емиграционна политика.

Процесът по преместване изисква сериозна подготовка, виза и преминаване през сложна имиграционна система.

Преди да хванете първия полет за Чикаго, има няколко неща, които трябва да знаете. Какви са визовите и данъчни изисквания? Къде ще живеете? Как се става „местен“ в един от най-големите и динамични градове в Америка?

В това ръководство ще намерите всички необходими стъпки и полезни съвети, които ще направят преместването ви в Чикаго по-лесно и безпроблемно.

1. Документи и легализация

Добре е да започнете с административните стъпки възможно най-рано, защото имиграционните процедури в САЩ отнемат месеци, а понякога и години.

Като български гражданин, вие нямате право автоматично да живеете и работите в САЩ. Първо трябва да получите съответната виза (работна, студентска, за събиране на семейство).

Кандидатстването се извършва основно чрез:

Попълване на формуляр DS-160 онлайн,

Заплащане на съответната такса,

Записване на час за интервю в посолството на САЩ в София,

Подготовка на подкрепящи документи като одобрена петиция, снимка (без очила) договор за работа, дипломи, финансови доказателства и др.,

Интервю

След като пристигнете легално в САЩ с право на работа, най-важният документ, който трябва да получите, е Social Security Number (SSN) или социалноосигурителен номер. Този номер ще използвате за абсолютно всичко: наемане на работа, откриване на банкова сметка, подаване на данъци, изграждане на кредитна история, наемане на апартамент и др. За него се кандидатства в местния офис на Social Security Administration.

2. Данъци и системата за удържане (Withholding)

Подобно на много страни, в САЩ работодателят удържа данъци директно от заплатата ви (paycheck withholding). Системата обаче не е опростена и за разлика от някои европейски схеми, тук имате задължение всяка година да подавате данъчна декларация пред федералната данъчна служба (IRS) и пред данъчната служба на щата Илинойс независимо от договора.

В декларацията се описват всичките ви доходи и възможни облекчения, след което се изчислява дали дължите още данъци, или държавата трябва да ви възстанови надвнесена сума.

3. Видове пребиваване (най-често срещани визи)

Работник / Служител: За да работите легално, обикновено ви е нужна работна виза (например H-1B за квалифицирани специалисти), за която кандидатства вашият бъдещ работодател. Процесът е сложен и квотите са ограничени.

Студент: Трябва да сте приети в признато учебно заведение, което ще ви издаде необходимите документи за кандидатстване за студентска виза (F-1). Като студент имате право да работите почасово, но при строги ограничения.

Лице със собствени средства (Инвеститор): Можете да получите виза, ако инвестирате значителна сума в американския бизнес и създадете работни места (например виза E-2). Притежанието на лични средства само по себе си не дава право на пребиваване.

Събиране на семейство: Ако имате близък роднина (съпруг/а, родител, дете), който е американски гражданин или притежател на Зелена карта, той може да подаде петиция за вас.

Лотария „Зелена карта“: Всяка година българските граждани могат да участват в лотарията за Diversity Visa, която дава право на постоянно пребиваване и работа в САЩ.

4. Пет стъпки за установяване в Чикаго

Стъпка 1: Вземете си Social Security Number (SSN)

Първата ви и най-важна задача е да кандидатствате за SSN, веднага щом имате право на такъв. Без него сте на практика блокирани.

Стъпка 2: Открийте банкова сметка

За да получавате заплатата си, ви трябва американска банкова сметка.За да откриете сметка, ще са ви нужни паспорт с валидна виза, SSN (в повечето случаи) и доказателство за адрес.

Стъпка 3: Издайте си щатска лична карта (State ID) или шофьорска книжка

В САЩ няма национални лични карти. Основният документ за идентификация в ежедневието е шофьорската книжка или щатската лична карта, издадена от Secretary of State на щата Илинойс.

Стъпка 4: Ориентирайте се в здравната система

Здравеопазването в САЩ е предимно частно и изключително скъпо без застраховка. Повечето хора получават здравна застраховка чрез работодателя си. Няма система за лични лекари като в България. Вие сами избирате лекар и болница в мрежата на вашата застрахователна компания. Разбирането на вашата застраховка (доплащания, самоучастие) е от решаващо значение.

Стъпка 5: Намерете жилище

Последната, но не по-маловажна стъпка е да намерите къде да живеете. Най-популярните сайтове за обяви са Zillow, Apartments.com и Craigslist. Имайте предвид, че повечето наемодатели изискват проверка на кредитна история, която като новодошъл нямате. Бъдете готови да платите по-голям депозит или да намерите наемодател, който е склонен да работи с имигранти.

Най-скъпи и най-евтини райони в Чикаго

Най-скъпи квартали:

Lincoln Park, Gold Coast, Streeterville, Loop – наем 1-стаен: $2 500–4 500+

По-достъпни квартали с добра репутация:

Logan Square, Avondale, Jefferson Park, Edgewater, Uptown – наем 1-стаен: $1 500–2 300

Най-евтини (но с повишена престъпност в някои зони):

Englewood, Austin, Garfield Park – наем под $1 200, но не се препоръчват за новодошли

Минимална и средна заплата в Чикаго

Минималната заплата в Чикаго от 1 юли 2025 година е 16.60 щатски долара на час за неквалифицирани работници без бакшиши. За служителите с бакшиши минималната основна заплата е 12.62 долара на час, като работодателят трябва да доплаща, ако общата сума от основна заплата и бакшиши е под 16.60 долара. За работници по договори с градските власти минималната заплата е 17.80 долара на час. Средната заплата в Чикаго варира значително в различни сектори, но например в сферата на обслужването на клиенти средният доход е между около 38 792 и 115 750 долара годишно.

Колко скъпо е да живееш в Чикаго

Според актуалните данни на Numbeo от ноември 2025 г., разходите за живот в Чикаго са драстично по-високи от тези в София:

Месечните разходи за семейство от четирима души в Чикаго възлизат на около 7 977 лева (4 742 долара.) без наем, а за един човек – около 2 176 лева (1 293 долара.) без наем. О

Животът в Чикаго (без наем) е с 68,1 % по-скъп отколкото в София, а когато включим и наема – с цели 104,6 % по-скъп. Наемите в Чикаго са средно 222,8 % по-високи, цените в ресторантите – със 78,6 %, а хранителните продукти в магазините – с 88,3 % по-скъпи спрямо София. Въпреки това местната покупателна способност в Чикаго е с 56,4 % по-висока, което частично компенсира по-високите цени.