Нова надежда: Капки за нос помагат при лечение на мозъчни тумори

Когато се прилага в комбинация с лекарства, предназначени да помогнат за активиране на друг тип имунни клетки – Т-лимфоцитите – новата терапия се твърди, че унищожава туморите само с една или две дози и предизвиква дългосрочен имунитет срещу тяхната повторна поява

25 ноември 2025, 09:39
Източник: iStock/GettyImages

К апки за нос може да предложат нов неинвазивен начин да помогнат на тялото да се бори с агресивни и смъртоносни мозъчни ракови заболявания, пише „Нюзуик“ (Newsweek).

Изследователи от Медицинския факултет на Вашингтонския университет и Северозападния университет са разработили технология, която използва прецизно проектирани структури, направени от малки материали, за да доставят тумор-борещо лекарство до мозъка – през носа.

В проучвания върху мишки те установиха, че новият метод ефективно лекува глиобластома, като засилва имунния отговор на мозъка.

„В лабораторията използваме внимателно дозирани течни капки в носа на мишки“, каза авторът на публикацията и неврохирург професор Александър Стег от Вашингтонския университет пред Newsweek.

Докато назалният спрей в момента не е готов за потребители, Стег каза, че когато навлезе в клиничната практика, „крайният продукт вероятно ще изглежда и ще се усеща много подобен на конвенционален назален спрей, но формулата и устройството ще трябва да бъдат оптимизирани за стабилност, точност на дозиране и дълбоко назално доставяне“.

Глиобластомите са бързо растящ вид мозъчни тумори — най-често срещаният тип ракови (злокачествени) мозъчни тумори при възрастни.

В САЩ всяка година се диагностицират повече от 12 000 случая, според Американската асоциация за мозъчни тумори. Лечения като хирургия, лъчетерапия и химиотерапия могат да помогнат за удължаване на преживяемостта, въпреки че в момента няма лечение.

„Искахме да променим тази реалност и да разработим неинвазивно лечение, което активира имунния отговор да атакува глиобластома“, каза Стег в изявление.

„С това изследване показахме, че прецизно проектирани наноструктури, наречени сферични нуклеинови киселини (SNA), могат безопасно и ефективно да активират мощни имунни пътища в мозъка. Това променя начина, по който може да се постигне имунотерапия на рак в иначе труднодостъпни тумори“, обяснява той.

Глиобластомните тумори са

„студени тумори“, което означава, че те не предизвикват естествения имунен отговор на тялото, както правят „горещите тумори“,

които ги правят по-лесни за лечение с имунотерапии, отбелязаха изследователите.

„В нашата настояща работа показваме, че новите SNA не само свиват туморите, но и „затоплят“ иначе студената, имуносупресирана туморна среда, което прави инхибиторите на контролни точки много по-ефективни – точно вида имунно препрограмиране, който бихме се надявали да постигнем при пациентите“, каза Стег.

Екипът разработи начин да запали имунна реакция срещу туморите, като стимулира път в клетките, наречен стимулатор на интерферонови гени (STING). STING се задейства, когато клетка засече чужда ДНК и активира имунната система да реагира на заплахата.

Докато предишни проучвания показаха, че активирането на STING в глиобластомни тумори може да предизвика имунната система на тялото да се бори по-добре с рака,

тези агенти се разпадат бързо в тялото и трябва да бъдат доставени директно в тумора.

Необходимостта от повторно дозиране разчита на силно инвазивни процедури.

„Наистина искахме да сведем до минимум преминаването на пациентите през това, когато те вече са болни, и мислех, че можем да използваме платформите на сферичните нуклеинови киселини, за да доставим тези лекарства по неинвазивен начин“, каза авторът на проучването Аканкша Махаджан, постдокторант в Изследователския център на Вашингтонския университет.

Тяхната SNA структура има по-голяма терапевтична сила в сравнение със стандартните методи на доставяне и може да задейства активирането на STING пътя в специфични имунни клетки, според екипа. „Това е първият път, когато е показано, че можем да увеличим активирането на имунните клетки в глиобластомни тумори, когато доставяме наномащабни терапии от носа до мозъка“, каза Махаджан.

В техните изследвания те показаха, че лекарството може да бъде доставено селективно до мозъка и не се разпространява в други части на тялото, където може да причини нежелани странични ефекти.

Когато се прилага в комбинация с лекарства, предназначени да помогнат за активиране на друг тип имунни клетки – Т-лимфоцитите – новата терапия се твърди, че унищожава туморите само с една или две дози и предизвиква дългосрочен имунитет срещу тяхната повторна поява.

Взети заедно, резултатите бяха много по-добри от тези на настоящите STING-активиращи имунотерапии.

Стег подчерта, че задействането на STING пътя не е способно да излекува глиобластомите без подкрепа от други терапевтични подходи и те допълнително разработват начини за укрепване на наноструктурата чрез активиране на други имунни реакции.

Това може да позволи на лекарите да удвоят или утроят терапевтичните цели всички в рамките на една-единствена терапия. „Това е подход, който предлага надежда за по-безопасни, по-ефективни лечения на глиобластома и потенциално на други ракови заболявания, устойчиви на имунно лечение, и представлява критична стъпка към клинично приложение“, каза Стег.

По-нататъшни проучвания ще трябва да определят как резултатите се пренасят върху хора.

Източник: Newsweek    
