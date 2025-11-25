САЩ и Русия преговарят в Абу Даби – възможен ли е мир в Украйна

А мериканският военен секретар Дан Дрискол проведе срещи с руски представители в Абу Даби в понеделник относно предложен план за прекратяване на войната в Украйна, съобщи американски служител пред Си Ен Ен (CNN).

Дрискол ще продължи срещите и във вторник, каза служителят.

Не е ясно кои имена са част от руската делегация,

но Дрискол е най-високопоставеният член на американската делегация, без да се броят дипломати, добави той.

Според служителя срещите имат за цел да подготвят основата за разговори на по-високо ниво в бъдеще, като се добавя, че руската делегация присъства с одобрението на президента на Русия Владимир Путин.

Срещите на Дрискол с руските представители се провеждат

след дни на интензивна дипломация в Женева (Швейцария), където американски и украински официални лица преговаряха по 28-точково предложение,

за което държавният секретар Марко Рубио каза, че е изготвено от САЩ с руски и украински принос.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в понеделник, че новото предложение вече съдържа „по-малко точки от 28, и много правилни съображения са взети под внимание в тази рамка“.

Украинската делегация се върна от Женева и „докладва за новия проект от стъпки“, каза Зеленски. „Това наистина е правилният подход. Ще обсъдя чувствителните въпроси с президента Тръмп“.

Кремъл не е казал много за американския план, но Путин заяви, че предложението на САЩ „принципно може да послужи като основа за окончателно мирно споразумение“.

Той добави, че версията на плана, която Русия е видяла, е „в съответствие с дискусиите“ на срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска по-рано тази година, но не е ясно дали тази версия е останала непроменена след дните на срещи между САЩ и Украйна.