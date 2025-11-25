Ново заседание и протест за 12-годишната Сияна

С протест за справедливост в Плевен започва ключово заседание по делото срещу шофьора на тир, обвинен за смъртта на 12-годишната Сияна при тежката катастрофа край Телиш.

Обвиняем по делото е шофьорът на товарния камион, чието прикачено полуремарке при завой навлиза в насрещната пътна лента и удря лекия автомобил, в който се е возила Сияна. Шофьор на колата е бил дядото на детето, който е бил тежко ранен. 55-годишният Георги Александров до момента не се признава за виновен. Той е с постоянна мярка "задържане под стража“, предаде NOVA.

Подсъдимият е с множество нарушения по Закона за движение по пътищата.

По делото, с начален час 10 часа, ще бъдат изслушани вещи лица и свидетели. Час преди това - в 9 часа близки и приятели отново ще протестират пред Съдебната палата с искане за справедлив и бърз процес.

На заседанието по делото, което се състоя през октомври, бяха разпитани трима свидетели и изслушани две вещи лица, изготвили съдебно-медицинска експертиза и химическото изследване на кръв.

Трагичният инцидент с 12-годишната Сияна край Телиш стана на 31 март, когато тя загина при тежка катастрофа между тир и лек автомобил на път I-3. Това е участък, за който местните отдавна предупреждават, че е опасен заради липса на маркировка, лоша видимост и неизчистена растителност.

Случаят предизвика силен обществен отзвук: Националното следствие пое разследването, а АПИ започна спешно полагане на нова хоризонтална маркировка и премахване на храсти, докато експерти от Европейския център за транспортни политики проверяват настилката и качеството на инфраструктурата.

Жители на Телиш организираха протест с искания за отговорност и спиране на „войната по пътищата“, а бащата на Сияна активно говори за системни проблеми и институционално безхаберие. Въпреки предприетите мерки, на същия участък последваха нови инциденти, подчертавайки необходимостта от по-дълбоки и устойчиви промени.

"Защото бавното правосъдие е не по-малък проблем от липсата на справедливост. Очакваме да бъдат разпитани допълнителните свидетели.Дано всички да се явят, за да може да вървим напред в процеса", заяви бащата на Сияна, Николай Попов.

"Аз не знам дали ще мога да понеса да слушам това какво е причинено на детето ми, а на следващото заседание ще бъде изслушана и единствената автотехническа експертиза на професор Карапетков, ако съответно той не си направи отвод или съдът не го отведе", допълни той.