България

Ново заседание и протест за 12-годишната Сияна

По делото ще бъдат изслушани вещи лица и свидетели

25 ноември 2025, 09:32
Ново заседание и протест за 12-годишната Сияна
Източник: Николай Попов/фейсбук

С протест за справедливост в Плевен започва ключово заседание по делото срещу шофьора на тир, обвинен за смъртта на 12-годишната Сияна при тежката катастрофа край Телиш.

Обвиняем по делото е шофьорът на товарния камион, чието прикачено полуремарке при завой навлиза в насрещната пътна лента и удря лекия автомобил, в който се е возила Сияна. Шофьор на колата е бил дядото на детето, който  е бил тежко ранен. 55-годишният Георги Александров до момента не се признава за виновен. Той е с постоянна мярка "задържане под стража“, предаде NOVA.

Подсъдимият е с множество нарушения по Закона за движение по пътищата. 

По делото, с начален час 10 часа, ще бъдат изслушани вещи лица и свидетели. Час преди това - в 9 часа близки и приятели отново ще протестират пред Съдебната палата с искане за справедлив и бърз процес. 

На заседанието по делото, което се състоя през октомври, бяха разпитани трима свидетели и изслушани две вещи лица, изготвили съдебно-медицинска експертиза и химическото изследване на кръв.  

Трагичният инцидент с 12-годишната Сияна край Телиш стана на 31 март, когато тя загина при тежка катастрофа между тир и лек автомобил на път I-3. Това е участък, за който местните отдавна предупреждават, че е опасен заради липса на маркировка, лоша видимост и неизчистена растителност.

Случаят предизвика силен обществен отзвук: Националното следствие пое разследването, а АПИ започна спешно полагане на нова хоризонтална маркировка и премахване на храсти, докато експерти от Европейския център за транспортни политики проверяват настилката и качеството на инфраструктурата.

Жители на Телиш организираха протест с искания за отговорност и спиране на „войната по пътищата“, а бащата на Сияна активно говори за системни проблеми и институционално безхаберие. Въпреки предприетите мерки, на същия участък последваха нови инциденти, подчертавайки необходимостта от по-дълбоки и устойчиви промени.

"Защото бавното правосъдие е не по-малък проблем от липсата на справедливост. Очакваме да бъдат разпитани допълнителните свидетели.Дано всички да се явят, за да може да вървим напред в процеса", заяви бащата на Сияна, Николай Попов.

"Аз не знам дали ще мога да понеса да слушам това какво е причинено на детето ми, а на следващото заседание ще бъде изслушана и единствената автотехническа експертиза на професор Карапетков, ако съответно той не си направи отвод или съдът не го отведе", допълни той. 

Източник: NOVA, БГНЕС    
Сияна пътна катастрофа съдебно дело Плевен Телиш шофьор на камион протести пътна безопасност опасен пътен участък справедливост
Последвайте ни

По темата

Жестока катастрофа край Пловдив, загина семейство с дете

Жестока катастрофа край Пловдив, загина семейство с дете

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Чикаго- цена на жилищата, заплати и още нещо

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Чикаго- цена на жилищата, заплати и още нещо

Циклон носи захлаждане, очакват се валежи от дъжд и сняг

Циклон носи захлаждане, очакват се валежи от дъжд и сняг

САЩ и Русия преговарят в Абу Даби – възможен ли е мир в Украйна

САЩ и Русия преговарят в Абу Даби – възможен ли е мир в Украйна

Предлагат промени в здравните вноски

Предлагат промени в здравните вноски

pariteni.bg
Skoda ще развихри дизайн, технологии, ДВГ и EV със следващата Octavia

Skoda ще развихри дизайн, технологии, ДВГ и EV със следващата Octavia

carmarket.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 2 дни
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 2 дни
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 2 дни
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 2 дни

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спрях? – Да, да — да си поговорим малко. Нали и на вас ви е скучно?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ръководители на BBC бяха изслушани в парламента по сагата "Тръмп"

Ръководители на BBC бяха изслушани в парламента по сагата "Тръмп"

Свят Преди 27 минути

Лидери на BBC бяха разпитани от законодатели, след като Тръмп заплаши да съди обществената медия

Напрежение в столичен квартал, протестиращи се готвят да блокират голям булевард

Напрежение в столичен квартал, протестиращи се готвят да блокират голям булевард

България Преди 1 час

Демонстрацията на жителите на кв. „Белите брези” е заради намерения за строеж в центъра на парк

<p>Имен ден днес празнуват...</p>

Отдаваме почит на свещеномъченик Климент Римски и на св. Климент Охридски

Любопитно Преди 2 часа

На 25 ноември Софийският университет "Св. Климент Охридски" отбелязва и своя патронен празник

Втори опит за старт на делото срещу привърженици на „Възраждане“ за погрома над ЕК в София

Втори опит за старт на делото срещу привърженици на „Възраждане“ за погрома над ЕК в София

България Преди 2 часа

Камери от околните сгради са запечатали и как участник в протеста чупил стъкла и прозорец на централния вход на сградата

<p>Дейвид Камерън е диагностициран с рак</p>

Бившият премиер на Великобритания Дейвид Камерън е диагностициран с рак

Свят Преди 2 часа

Той съобщи, че е преминал скрининг, който е довел до диагнозата му

"Направете ми двоен": Защо джин с тоник е една от най-здравословните алкохолни напитки

"Направете ми двоен": Защо джин с тоник е една от най-здравословните алкохолни напитки

Любопитно Преди 2 часа

Произходът на напитката е в Индия през деветнадесети век

Учени разкриха тайната на младия мозък

Учени разкриха тайната на младия мозък

Любопитно Преди 2 часа

Мозъкът се променя през целия живот

Извънземни сонди може би се крият на видно място, казва учен

Извънземни сонди може би се крият на видно място, казва учен

Любопитно Преди 3 часа

Това е теорията на професор Алекс Елъри от университета Карлтън

Диамант, принадлежал на Хабсбургите, е открит след век мистерия

Диамант, принадлежал на Хабсбургите, е открит след век мистерия

Любопитно Преди 3 часа

Легендарният флорентински диамант, принадлежал на Хабсбургите, е открит в канадски банков трезор

Защо биологичните лекарства са толкова скъпи?

Защо биологичните лекарства са толкова скъпи?

Свят Преди 3 часа

FDA цели да ускори одобренията на биоподобни лекарства, за да увеличи конкуренцията, но експерти предупреждават, че цените може да не паднат бързо

Първият бюджет в евро влиза в парламентарните комисии на второ четене

Първият бюджет в евро влиза в парламентарните комисии на второ четене

България Преди 3 часа

Изтече срокът за предложения за промени по отделни текстове и пера

Как разрухата бавно превзема Унгария

Как разрухата бавно превзема Унгария

Свят Преди 3 часа

Остарялата инфраструктура в Унгария се превръща в политически риск за Виктор Орбан

От 2° до 18°: Какво време ни очаква днес

От 2° до 18°: Какво време ни очаква днес

България Преди 3 часа

Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в София – около 12°

<p>Археолози откриха неолитен обект във водите край остров Пашман</p>

Археолози откриха неолитен обект във водите край хърватския остров Пашман

Любопитно Преди 10 часа

Смята се, че неолитната общност е построила голямо селище в този изолиран район

Търг за коне в ОАЕ отчете продажби за 1,76 млн. долара

Търг за коне в ОАЕ отчете продажби за 1,76 млн. долара

Свят Преди 11 часа

Събитието се радва на значителна посещаемост от собственици и развъдчици на арабски коне от ОАЕ и от страни от Съвета за сътрудничество в Залива

България с позитивни икономически перспективи, МВФ предупреждава за дълг

България с позитивни икономически перспективи, МВФ предупреждава за дълг

Пари Преди 11 часа

Според МВФ вътрешното търсене продължава да движи силния растеж на българската икономика

Всичко от днес

От мрежата

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg

Как да разпознаем Турската ангорска котка

dogsandcats.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg
1

Засадиха дръвчета на Гарга баир

sinoptik.bg

Думите, които привличат късмета във вторник – 25 ноември

Edna.bg

Кристина Апългейт на 54: Жената, която превърна болката в сила (СНИМКИ)

Edna.bg

Философията на Мойс: Защо Гей бе изгонен, а тимът спечели?

Gong.bg

Меси потъна в скръб

Gong.bg

Родители и дете загинаха при тежка катастрофа край Пловдив

Nova.bg

Пазителките на океаните: Разказ за живота сред акули и морски лъвове, и на големи дълбочини

Nova.bg