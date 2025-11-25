Напрежение в столичен квартал, протестиращи се готвят да блокират голям булевард

Втори опит за старт на делото срещу привърженици на „Възраждане“ за погрома над ЕК в София

Жители на столичния кв. „Белите брези” излизат на протест заради намерения за строеж в центъра на парк. Недоволните твърдят, че от четиридесет години в този парцел има малка гора и зелени площи. Общината обаче дава разрешение за строеж - първоначално за изграждане на паркинг с бариера, а протестиращите се готвят за жива верига, ако дойдат багерите, а днес да блокират бул. „България”.

„Хората са гневни, че зелените площи ще бъдат застроени с частен имот. Идеята сега е за открит паркинг, като паркоместата сигурно ще бъдат между дърветата”, смята жител на квартала.

„С право хората са притеснени поради факта, че частният собственик тук иска да строи временен паркинг. Той е подал заявление за издаване на виза. Когато е мислен квартал „Белите брези”, е трябвало тук да има зелена площ, която да пази от шума и замърсяването. Намеренията за изменения днес съсипват тази идея. Ако ще се прави това, тук трябва да се създаде нов подробен устройствен план, за да останат зелените площи”, посочи пред NOVA зам.-кметът на района Сотир Иванов.

Протестиращите заявиха категорично, че в никакъв случай няма да допуснат застрояване. Техните най-големи притеснения са, че повече няма да дишат чист въздух, както и че децата им няма да има къде да играят.