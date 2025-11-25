Свят

Ръководители на BBC бяха изслушани в парламента по сагата "Тръмп"

Лидери на BBC бяха разпитани от законодатели, след като Тръмп заплаши да съди обществената медия

25 ноември 2025, 09:19
Ръководители на BBC бяха изслушани в парламента по сагата "Тръмп"
Източник: БТА

П етима висши мениджъри в BBC, включително председателят на корпорацията, отговаряха повече от три часа на въпроси на депутати. Това се случва след твърдения, че медията проявява пристрастност при отразяването на редица теми, сред които Доналд Тръмп, Газа и транссексуалните общности — обвинения, довели вече до оставката на генералния директор Тим Дейви. Лидери на BBC бяха разпитани от законодатели, след като Тръмп заплаши да съди обществената медия.

Председателят на BBC призна в понеделник, че корпорацията е реагирала твърде бавно на обвиненията в пристрастност заради подвеждащ монтаж на реч на американския президент Доналд Тръмп. Тя обаче отхвърли твърденията, че безпристрастността на британския обществен оператор е била подкопавана от собствения му борд.

Висшите ръководители на BBC бяха изслушани от Комисията по култура, медии и спорт в британския парламент на фона на тежка криза в публично финансираната корпорация. Тя избухна, след като по-рано този месец генералният директор и ръководителят на новините подадоха оставки, а Тръмп заплаши да заведе дело за 1 млрд. долара.

Гневът на Тръмп към BBC – и засиленото обществено внимание – бяха провокирани от вътрешна бележка, изготвена от бивш външен съветник на медията, която изтече в британските медии.

В документа се критикуват случаи на предполагаемо предубедено отразяване на документален филм за Тръмп, излъчен дни преди изборите в САЩ през 2024 г., както и други материали на BBC, включително позициите на медията по въпросите на транссексуалните, войната в Газа и темата за расата.

Председателят Самир Шах заяви, че телевизионният оператор е трябвало да реагира „много по-бързо“, за да отговори на обвиненията.

Продуцентска компания, работила по документалния филм „Тръмп: Втори шанс?“, е съчетала три отделни цитата от реч на Тръмп, произнесена на 6 януари 2021 г., в един. В получения монтаж Тръмп призовава поддръжниците си да маршируват с него и да „се борят като ад“.

Редакцията създава впечатление, че Тръмп директно насърчава поддръжниците си да щурмуват Капитолия в момент, когато Конгресът е на път да удостовери победата на новоизбрания президент Джо Байдън. Шах призна, че документалният филм е създал „впечатление за директен призив за насилствени действия“.

„Мисля, че има проблем с това колко бързо реагираме... защо ни отнема толкова много време?“, каза той пред законодателите. „Трябваше да го доведем докрай и да стигнем до дъното на въпроса, а не да чакаме, както направихме, докато стане публичен дискурс.“

Миналата седмица BBC съобщи, че Шах е изпратил писмо до Белия дом, в което той и корпорацията се извиняват за редакцията на речта. Операторът обаче заяви, че материалът не е оклеветил Тръмп и отхвърли основанията за съдебния му иск.

  • Твърдения за политическа намеса

Шах защити и члена на борда Роби Гиб – неизпълнителен директор на BBC, който е подложен на критики заради предишната си роля като директор по комуникациите в консервативното правителство на бившия премиер Тереза Мей.

Критиците го обвиняват в пристрастия към Консервативната партия и политическа намеса в работата на BBC.

„Мисля, че съм се превърнал в оръжие по отношение на това как ме възприемат“, заяви Гиб. Той отхвърли твърденията, че преврат от борда е довел до оставките на висши ръководители в новинарските отдели, определяйки ги като „пълни глупости“.

Миналата седмица членът на борда Шумит Банерджи също обяви, че подава оставка поради „проблеми с управлението“, което предизвика допълнителни въпроси относно ръководството на корпорацията.

На въпрос дали самият той е под заплаха, Шах заяви, че негов приоритет е да „управлява кораба“ и да намери нов генерален директор.

  • Критик: BBC има „сляпо петно“

По-рано в парламентарната сесия законодателите поставиха въпроси за редакционните стандарти, повдигнати от Майкъл Прескот — бивш журналист и външен съветник по редакционната политика на BBC.

Той е автор на вътрешната бележка, в която се изразява загриженост относно редакцията на речта на Тръмп и други случаи, възприемани като демонстрация на леви пристрастия в медията. В документа се твърди, че репортери на корпорацията са прокарвали про-транс дневен ред и се предупреждава за антиизраелски уклон в арабската служба на BBC.

„Дейли Телеграф“ публикува бележката в началото на ноември, което отключи текущата криза.

През октомври британският медиен регулатор санкционира BBC за „съществено подвеждащ“ документален филм за живота на деца в Газа, след като не е било разкрито, че бащата на тийнейджър-разказвач е заемал пост в администрацията на "Хамас". Регулаторът заяви, че програмата е могла да подкопае доверието в оператора.

Прескот каза, че според него BBC има „системни“ проблеми при справянето с подобни случаи и определи реакциите на корпорацията като отбранителни и пренебрежителни. Той заяви, че бившият генерален директор Тим Дейви и други ръководители „са имали това сляпо петно по отношение на редакционните провали“. Въпреки това подчерта, че не смята медията за „институционално пристрастна“.

  • Повишен натиск върху 103-годишната корпорация

BBC е подложена на много по-сериозен обществен и политически контрол от търговските оператори, тъй като е национална институция, финансирана чрез годишна лицензионна такса от 174,50 паунда (230 долара), плащана от всички домакинства, които гледат телевизия на живо или съдържание на BBC. Корпорацията е задължена от своя устав да бъде безпристрастна.

Правни експерти коментират, че Тръмп вероятно ще срещне трудности, ако заведе дело срещу BBC заради документалния филм, независимо дали във Великобритания или САЩ. Според тях медията може да докаже, че Тръмп не е бил ощетен, тъй като в крайна сметка е спечелил президентските избори през 2024 г.

Източник: www.cbc.ca    
Би Би Си Обвинения в пристрастност Доналд Тръмп Редактиране на реч Оставки на мениджъри Заплаха за съдебен иск Парламентарно изслушване
