Стареене на имунната система: Този орган разкрива годините ви

Чували ли сте за тимуса?

Тимусът е малък орган, разположен в горната част на гръдния кош. Той е ендокринна жлеза, съставена от два дяла, които са разположени симетрично, от двете страни на трахеята, зад гръдната кост. Тимусът е дом на незрели Т-клетки - имунни клетки, които израстват и играят решаваща роля в онази част от имунната ни система, която се адаптира и реагира на вируси. Това е важно преди всичко за развитието на имунната система при децата.

Нови изследвания установяват, че компютърната томография (КТ) на този често забравян орган може да разкрие данни за стареенето на имунната система.

След пубертета тимусът сякаш излиза в “ранна пенсия”. Той се смалява, а на негово място се появяват мазнини. Този процес е известен, като мастна дегенерация.

Стимулира ли щастието имунната ни система?

"Ние, лекарите, можем да преценим вида на тимуса чрез компютърна томография на гръдния кош. Нови изследвания сочат, че външният вид на тимуса всъщност може да предостави много ценна информация, от която бихме могли да се възползваме и да научим повече", казва Мартен Сандстедт, автор на новото изследване.

Изследователите са анализирали 1048 компютърни томографски изследвания на лица на възраст от 50 до 64 години, всички от които са участвали в шведското изследване на кардиопулмонарния биообраз (SCAPIS). При анализа са взети предвид и данни като хранителен режим и физическа активност, както и изследване на имунните клетки в кръвта на участниците.

